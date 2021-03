Kaum hat der Bau- und Sozialausschuss grünes Licht gegeben, da rollen auch schon die Bagger an. Am vergangenen Dienstag haben die Ausschussmitglieder den Auftrag für die Straßenbauarbeiten vergeben, am Montag beginnen schon die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße. Die Straße wird deswegen bis En...