Ein Filmdreh ohne Geldgeber? Kaum vorstellbar. Ein Autokino auf dem Crailsheimer Volksfestplatz ohne Sponsoren und Helfer? Genauso wenig. Deshalb gab es jüngst eine Sondervorstellung für alle Unterstützer – mit zwei eigens gedrehten Clips vor dem Hauptfilm.

Im zweiten Clip bedankten sich Cinecity-Betreiber Tilman Wagner, Cinecity-Marketingleiter Thomas­ Plaschke und Stadtmarketing-Geschäftsführer Volkmar Stanoscheck bei den Unterstützern.

Die Idee für ein Autokino in Crailsheim entstand, angeregt von, Anfang April. Umgesetzt wurde sie von Cinecity und Stadtmarketing. „Es war von Anfang anerklärt Wagner. Vielmehr sei es darum gegangen, den Verein Stadtmarketing in den Vordergrund zu rücken, den Menschen in der Region Abwechslung in einer tristen Zeit zu bieten und dafür zu sorgen, dass das Kino im Gespräch bleibt.