Crailsheim Training für die Selbstständigkeit

Crailsheim / Julia Vogelmann

Seit 25 Jahren gibt es die Außenstelle der Kinder- und Jugendhilfe St. Raphael in der Gartenstraße in Crailsheim. Am Samstag ist dies mit Hocketse und Ehemaligentreffen groß gefeiert worden.

Familiär und fröhlich ging es am Samstag in dem Eckhaus in der Gartenstraße zu, das seit 25 Jahren die Außenstelle der Kinder- und Jugendhilfe St. Raphael aus Unterdeufstetten beherbergt. Im Garten wurde Sekt ausgeschenkt, die „Raphael Rockers“ sorgten für Musik und ein Unterhaltungskünstler bespaßte die Gäste. Das Haus stand den Besuchern zum Rundgang offen und Schautafeln mit vielen Bildern zeigten Ausschnitte aus dem Alltag, der dort normalerweise stattfindet.

Kürzere Wege in der Stadt

In seiner Begrüßungsrede ließ Einrichtungsleiter Stefan Reuter die vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Zwar streifte er nur die Meilensteine der Geschichte des Hauses, doch es wurde deutlich, wie prägend für die Dezentralisierung das erste Haus in Crailsheim war. „Wir brauchen einen städtischen Standort, damit unsere jungen Leute auch im Umfeld einer kleinen Stadt für das selbstständige Leben trainieren können“, fasste er den Grundgedanken zusammen, unter dem die Wohngruppe für Jugendliche einst entstand. Kürzere Wege zu berufsbildenden Angeboten, mehr erreichbare Ausbildungsbetriebe und mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind auch heute noch Kennzeichen der Einrichtung, die den Startschuss gab für weitere Außenstellen im Landkreis.

Schmunzelnd erinnerte sich Reuter außerdem: „Wir sind am Volksfest-Freitag mit den ersten Jugendlichen hier eingezogen und wir haben beides überlebt, Umzug und Fest.“ Heute ist die Einrichtung in der Gartenstraße einer von zwei Standorten in Crailsheim und beherbergt neben der Wohngruppe „Scala“ für Jugendliche und junge Erwachsene auch die „Flexiblen Hilfen“, die in Kooperation mit dem Jugendamt Schwäbisch Hall und mit zahlreichen Kooperationspartnern ein ambulantes Angebot machen. „Es geht darum, junge Erwachsene unter möglichst realistischen Bedingungen bei den letzten Schritten in die Verselbstständigung zu unterstützen“, erklärte Reuter.

Wie prägend die erste Außenstelle für die Jugendarbeit im Landkreis war, hob Sozialdezernent Thomas Haag in seinem Grußwort hervor: „Es ist ein großes Glück für die Familien, Kinder und Jugendlichen, dass sich St. Raphael vor 25 Jahren zu einer dezentralen Aufstellung in Crailsheim entschlossen hat.“

Hervorragendes Zeugnis

Er stellte der Einrichtung außerdem ein hervorragendes Zwischenzeugnis aus, in dem er der Einrichtung und ihren Mitarbeitern hohe fachliche Kompetenz, ein hohes Maß an Flexibilität, Engagement und Verantwortung bescheinigte. Auch an Lob für den steten Blick auf die Bedarfe von Familien und jungen Menschen sparte er nicht. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch lange nach Hilfeende oft noch zuverlässige Anlaufadressen“, hob er mit Blick auf das Ehemaligentreffen hervor. Rathaus-Mitarbeiter Markus Schilp, der Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer vertrat, zeigte sich ebenfalls angetan: „Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag. Die Stadt Crailsheim ist stolz auf Ihre Einrichtung, wir brauchen Sie.“

Wie gut die Zusammenarbeit auch mit dem Mutterhaus in Unterdeufstetten klappt, zeigte sich an einer Torte mit dem Logo der Wohngruppe, die eine der Mitarbeiterinnen zur Feier des Tages gebacken hatte – auch als Zeichen der Anerkennung für die Einrichtungsleitung. Unter dem Applaus der Gäste durfte Einrichtungsleiter Reuter sie anschneiden, bevor es zum gemütlichen Teil überging.