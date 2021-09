Ein 94-Jähriger ist am Sonntag gegen 16 Uhr auf Höhe eines Vereinsheims in der Gaildorfer Straße in Gründelhardt, Gemeinde Frankenhardt, mit einem Volkswagen von der Fahrbahn abgekommen.

Dabei prallte das Auto gegen fünf Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz davor standen, wie die Polizei in einer P...