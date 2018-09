Spendenübergabe 13 440 Euro bereiten 21 Kindergärten viel Freude

Crailsheim / swp

Das Sommerfest der Service-Clubs Round Table 140 Crailsheim und des Ladies‘ Circle im Spitalpark haben Kindergärten mitgestaltet. Im Juli kam eine Summe von 13 440 Euro zusammen – neuer Rekord. Jetzt nahm Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer den Spendenscheck, der an die beteiligten Kindergärten geht, im Rathaus entgegen.

Jede der 21 Einrichtungen, die das Programm des Sommerfests im Spitalpark auf der Bühne mit Einlagen bereichert hat, erhält nun 640 Euro. Geld, mit dem die Kindergärten nun „kaufen können, was es sonst vielleicht nicht gibt oder einen Ausflug unternehmen. Das Geld ist angewiesen und ab sofort abrufbar“, sagte Bernd Blumenstock, Präsident von Round Table 140 Crailsheim. „Wir wollen, dass die Kinder, die nicht so viel zu Hause haben, Freude in den Augen haben“, so Blumenstock über die Hintergründe des Fests, das der Club seit 2006 jährlich veranstaltet. Stets fließen die Erlöse den Kindergärten zu.

Oberbürgermeister Grimmer, der in diesem Jahr nicht beim Sommerfest dabei sein konnte, dankte dem Engagement der Ehrenamtlichen von Round Table und Ladies’ Circle und betonte: „Das Sommerfest ist immer ein sehr schöner Termin, bei dem man die positive Stimmung spürt.“

Eisernes Brautpaar lobt Aktion

Bei einem Termin, den er vor der Spendenübergabe wahrgenommen hat – eine eiserne Hochzeit im Seniorenstift – habe das eiserne Brautpaar, das mit der Einrichtung auf Einladung des Service-­Clubs das Sommerfest besucht hatte, ihm vom tollen Programm der Kinder erzählt. „Danke auch an die Erzieherinnen und Erzieher, die sich um die Zukunft unserer Gesellschaft kümmern“, würdigte Grimmer die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindergärten, die auch zahlreich zur Spendenübergabe ins Rathaus gekommen waren.

Bernd Blumenstock dankte der Stadt Crailsheim für die Unterstützung beim Sommerfest. „Die Stadt hat die Bühne und den Toilettenwagen gestellt. So wurde es möglich, dass nun alles den Kindergärten zugutekommt.“ In diesem Jahr hätte zudem fast der Eichenprozessionsspinner das Fest verhindert, wäre da nicht der Baubetriebshof Crailsheim unter Leitung von Johannes Köder gewesen. Der Baubetriebshof war am Tag des Sommerfests auch am Sonntag kurzfristig zur Stelle und hat die Raupen fachgerecht abgesaugt, was der Präsident bei der Übergabe nochmals hervorhob.

Info Erstmals wurde beim Sommerfest eine Typisierung für potenzielle Stammzellenspender zur Behandlung von Blutkrebs durchgeführt, an der 175 Personen teilnahmen. Dabei kamen weitere 3000 Euro für die DKMS zusammen.