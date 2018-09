Stadtbücherei 110 Kinder beteiligen sich an „Heiß auf Lesen“

110 Kinder beteiligen sich an „Heiß auf Lesen“

Crailsheim / swp

Bei der Abschlussveranstaltung der Aktion „Heiß auf Lesen“ der Crailsheimer Stadtbücherei wurden alle Leseratten ausgezeichnet, die mehr als drei Bücher im Aktionszeitraum gelesen hatten. Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Live-Comic-Zeichnerin Charlotte Hofmann.

Seit 2010 nimmt die Stadtbücherei an der Aktion „Heiß auf Lesen“ teil. Unter dem Motto „Leseförderung mit Spaßfaktor in den Ferien“ rufen die Regierungspräsidien Schüler auf, sich in Büchereien mit Lesestoff einzudecken. Aus einer Liste mit 200 Titeln können die Kinder auswählen und die Bücher bewerten. Das Besondere: Auch ohne Büchereiausweis können die Bücher aus der Aktion ausgeliehen werden.

In diesem Jahr haben rund 110 Crailsheimer Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Mit einer großen Abschlussveranstaltung für Kinder und Eltern im Crailsheimer Rathaus ging die Aktion heuer kürzlich zu Ende. Dabei gab es, neben Urkunden für besonders aktive Leserinnen und Leser, auch wieder verschiedene Preise zu gewinnen, die Gertrud Wesselmann und ihr Team unter den Teilnehmern verlosten.

Besonderes Highlight war danach der Auftritt von Live-Comic-­Zeichnerin Charlotte Hofmann. Die Zeichen-Künstlerin hatte die jungen Zuschauer von der ersten Sekunde an mit ihrer sympathischen Art und ihrem Zeichenstil in ihren Bann geschlagen und entführte die Zuschauer in die Welt der Comics.