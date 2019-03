Tritt Josef Pfister in Killer nochmals als Ortsvorsteher an? Er sagt es noch nicht. Schlecht sieht es in Ringingen aus.

In sieben der neun Burladinger Stadtteile stehen Bewerber für den Posten der Ortsvorsteherin beziehungsweise des Ortsvorstehers bereit. Nur in Killer ist die Lage noch unklar, ganz schlecht sieht es derzeit in Ringingen aus.

In Starzeln hatte Berthold Krieg beim Neujahrsempfang verlauten lassen, er sei nach nunmehr fünf Jahren bereit, das Amt im Falle seiner Wahl nochmals zu übernehmen. In Hausen schien Erwin Staiger bis vorige Woche entschlossen, dass er nach sechs Jahren an der Spitze des Dorfes jetzt seinem Ruhestand genießen will. Er hat es sich jedoch anders überlegt. Nachdem ihm, so darf man vermuten, von vielen Seiten zugeredet wurde und nachdem klar war, dass die im Gespräch befindliche Annette Riehle doch nicht für die Nachfolge zur Verfügung steht.

In Killer hält sich Josef Pfister nach 23 Amtsjahren noch bedeckt. Wie er auf Anfrage der HZ sagte, wird er sich in der Ort­schaftsratssitzung am kommenden Mittwoch öffentlich erklären.

In Stetten wollte sich Hans Locher aus der Kommunalpolitik zurückziehen. Weil derzeit niemand als sein Nachfolger in Sicht ist, wäre er jedoch bereit, die Rathausgeschäfte nochmals für eine Übergangszeit von ein, zwei Jahren auf sich zu nehmen. Allerdings will er sich nicht mehr in den Ortschaftsrat wählen lassen, sondern nur noch Amtsverwalter sein. Laut Gemeindeverfassung ist das möglich, auch ein Außenstehender kann vom Ortschaftsrat zum Ortsvorsteher gewählt werden, er hat dann allerdings kein Stimmrecht im Gremium. Locher ist seit dem Jahr 2004 Ortsvorsteher.

Frauen fest entschlossen

In Melchingen steht Waltraud Barth-Lafargue nach 22 Jahren für eine weitere Periode als Dorfchefin in den Startlöchern. Hinter ihr steht eine Liste mit bisher zehn weiteren Bewerbern.

Bei der Hörschwager Ortsvorsteherin Monika Spallinger-Rieder ging man allgemein davon aus, dass auch sie wieder antritt. Vor einem Jahr war sie für Christian Heinzelmann in die Bresche gesprungen, nachdem der das Amt abgegeben hatte. Die Einschätzung war richtig, Monika Spallinger-Rieder bestätigte gegenüber der HZ, ja, sie sei für eine weitere Amtsperiode gerüstet, verfüge auch über eine fast komplette Liste von Bewerbern für den achtköpfigen Ortschaftsrat.

Spannend wird es in Gauselfingen. Wie berichtet, konkurrieren dort zwei Listen und zwei Kandidaten: Michael Eisele möchte an der Spitze der „Bürgerliste“ ins Rathaus einziehen, Silvia Entress verfolgt dasselbe Ziel mit der 14-köpfigen „Liste für Gauselfingen“.

Auch in Salmendingen braucht man sich um die Zukunft der Ortsverwaltung keine Sorgen zu machen. Erwin Straubinger ist willens, die Geschicke des Dorfes weiterhin zu leiten (siehe Bericht unten). Ratlos ist man jedoch in Ringingen. Markus Weiß wird seinen Schreibtisch im Rathaus räumen, und er wird auch nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidieren. Ihm fehle beruflich die Zeit, so hatte er in einem Gespräch mit der HZ seinen Entschluss dargelegt. Er könne sich dem Ortsvorsteherjob künftig nur noch mit halber Kraft widmen. Und das wolle er nicht, das tue dem Amt und auch dem Dorf nicht gut. Bis zum Herbst möchte Weiß noch die Sanierung der Marienkapelle vollenden – was angesichts der Baufortschritte kein Problem sein dürfte. Und er möchte die Erschließung eines neuen Baugebietes auf den Weg bringen.

Wer seine Arbeit im Rathaus weiterführt, ist völlig unklar. Offiziell gibt es keinen Interessenten, und offenbar tut man sich in Ringingen auch schwer, überhaupt ausreichend Bewerber für den Ortschaftsrat zu rekrutieren.