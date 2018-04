Melchingen/Willmandingen Zwei Verletzte nach Unfall

Melchingen/Willmandingen / PZ

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der K6731 bei Willmandingen. Ein 32-jähriger VW-Polo-Fahrer befuhr zwischen Melchingen und Willmandingen einen land- und forstwirtschaftlichen Weg. An der Einmündung zur K 6731 bog er unvermittelt nach links in Richtung Willmandingen ab, wonach es zur Kollision mit einem in Richtung Melchingen fahrenden Hyundai kam. Beide Fahrer wurden hierbei schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 71-jährige Hyundai-fahrer ins Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Unfallverursacher wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wurde auf rund 22 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die K6731 voll gesperrt.