Gauselfingen Zwei Listen und ein „Millionenprojekt“

Gauselfingen / Matthias Badura

Bei der Präsentation der Liste für Gauselfingen ging es turbulent zu.

Eines steht fest, die Ortschafts­ratswahl in Gauselfingen wird spannend. Zwei Listen treten mindestens an und die Köpfe beider Vereinigungen wären bereit, das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen. Dass sich die beiden seit einer schweren Auseinandersetzung im Gesangverein „Harmonie“ nicht mehr grün sind, ist ebenfalls bekannt.

Am Montag hatte die „Bürgerliste“ um Michael Eisele, momentan Stellvertretender Ortsvorsteher, getagt. Sie legte ein Programm vor, nannte aber noch keine Namen (die HZ berichtete).

Am Donnerstag lud die „Liste für Gauselfingen“ mit Silvia Entress an der Spitze die Einwohner zu einer Versammlung ins Rathaus ein – ebenfalls, um ein Programm vorzustellen, aber auch, um ihre Kandidaten zu präsentieren. Zugleich rief die Gruppe ein „Bürgerforum“ aus – eine noch nicht genau festgelegte Einrichtung, die sich als Mittler zwischen Bürgern und dem künftigen Ortschaftsrat versteht. Hier sollen später einmal Informationen und Anregungen ausgetauscht werden.

Groß war das Interesse, über 50 Zuhörer kamen ins Rathaus. Es dürfte sich um eine bunte Mischung gehandelt haben. Da saßen Unterstützer der Entress-Liste neben Mitgliedern der Eisele-Liste und da saßen Gauselfinger, die sich einfach nur informieren wollten.

Im Publikum befand sich auch Rudi Kanz. Der amtierende Ortsvorsteher meldete sich in der Fragerunde nach der Kandidatenvorstellung mehrfach zu Wort. Auch deshalb weil er sich offenkundig durch Beiträge aus dem Publikum angegriffen fühlte. Es müsse sich etwas ändern im Dorf, hatte es geheißen. Kanz hielt dagegen, es sei in vergangenen Jahren viel erreicht worden – vom neuen Kindergarten bis zum geplanten Neubau der Festhalle. Widerspruch aus dem Publikum, teils fielen giftige Worte: So sei etwa die Informationspolitik der Ortschaftsverwaltung miserabel. Gegenwehr von Rudi Kanz, er könne das Gegenteil beweisen. Dann wieder Murren verschiedener Zuhörer, die dieses Geplänkel als Störung des eigentlichen Versammlungszweckes empfanden.

„Stopp“, fuhr Silvia Entress dazwischen, man sei nicht hier, um mit der Amtszeit des Ortsvorstehers abzurechnen, sondern um die Vorhaben der Liste zu präsentieren. Hans Kemmler und Barbara Gerlach, Ortschaftsräte der vorvergangenen Wahlperiode und jetzt auf der Entress-Liste, pflichteten bei. Es sei viel erreicht worden, beschwichtigten sie Kanz. Doch es gehe heute darum, neue Ideen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln – das Dorf weiter voran zu bringen. „Es geht um uns alle, es geht um die Gemeinschaft, so wiederum Siliva Entress.

Wie Eisele und seine Leute wollen sich auch die Mitstreiter um Silvia Entress für einen Dorfladen engagieren. Sie möchten einen Raum schaffen, an dem sich die Gauselfinger treffen und ins Gespräch kommen können. Man will Gauselfingen attraktiv machen: für die Bewohner und für junge Familien, die auf der Suche nach einem Platz sind, an dem sie sich niederlassen können.

Dafür brauche man nicht immer viel Geld in die Hand zu nehmen, meinte etwa auch Listenmitglied Bernd Kappel, der sich schon längere Zeit um den gewünschten Laden bemüht. Man könne, fuhr er fort, hier und heute auch noch keine fertigen Konzepte vorlegen. Man müsse vielmehr Möglichkeiten ausloten, offen sein.

Rudi Kanz entgegnete, es gehe „immer ums Geld“. Und viele Projekte und Pflichtaufgaben würden sehr viel Geld kosten. Beispielsweise die bevorstehende Eigenkontrollverordnung. Kanz warnte, im Gemeinderat würden vermutlich statt bisher zwei, künftig drei Fraktionen sitzen. Da werde es schwieriger, Interessen durchzusetzen. Er sagte auch, wenn man in der Stadtverwaltung angesehen sei, erhalte man Gelder, „wenn nicht, dann wirst du halt runtergebuttert.“

Gerade deshalb, so wieder die Mitglieder der Liste, müsse man kreativ sein. Es sei doch gut, erklärte abschließend Barbara Gerlach, wenn die Gauselfinger bei der Wahl eine Alternative hätten. „Andere Ortschaften kriegen nicht mal eine Liste zusammen.“

Info Soweit bisher bekannt, treten aus dem jetzigen Ortschaftsrat Cordula Schneider und Sven Rempe zur Wahl an.