Killer Zum Tode von Erwin Kästle

Killer / Hardy Kromer

Unter großer öffentlicher Anteilnahme ist in Killer der am zweiten Adventssonntag im Alter von 94 Jahren gestorbene Unternehmer Erwin Kästle zu Grabe getragen worden.

Kästle führte jahrzehntelang die Gürtel- und Lederwarenfabrik, die sein Vater Athanas Kästle 1922 gegründet hatte. In ihrer Blütezeit beschäftigte die Firma „Aska“, deren lange Geschichte im Oktober dieses Jahres endete, annähernd 60 Mitarbeiter. Ein halbes Jahrhundert lang war die Gürtelfabrik der größte Arbeitgeber von Killer.

Für Erwin Kästle war der Betrieb Lebensinhalt. Obwohl er die Geschäftsführung ab 1979 nach und nach an seinen – vor Jahresfrist viel zu früh verstorbenen – Sohn Edgar abgegeben hatte, war der Seniorchef noch bis hohe Alter täglich in der Firma, um mitzuhelfen, wo es ging. Seinen Enkelinnen war er bei der schmerzlichen Abwicklung des Unternehmens behilflich.

Geboren wurde Erwin Kästle am 6. Mai 1924 als Sohn von Athanas und Maria Kästle, zwei Jahre nachdem sein Vater sich – typisch fürs Killertal – mit einer Peitschenfirma selbstständig gemacht hatte. Der junge Erwin Kästle ging erst in Killer zur Schule, dann in Hechingen aufs Realgymnasium, um anschließend im elterlichen Betrieb zum Kaufmann ausgebildet zu werden. Nach der erzwungenen Unterbrechung durch den Kriegseinsatz – insgesamt drei Jahre in Frankreich und Italien – kehrte Kästle in die Firma zurück – und gründete bald seine eigene Familie: 1951 heiratete er Else, geborene Riester, aus Jungingen. 1953 und 1956 kamen die Kinder Edgar und Irmgard zur Welt.

In dieselbe Epoche fiel der Niedergang der Killertäler Peitschenindustrie. Die Firma Athanas Kästle schaffte jedoch den Sprung in die Neuzeit, indem sie auf die Produktion von Damengürteln umstieg. Treibende Kraft bei der Modernisierung war nicht zuletzt der damalige Juniorchef Erwin Kästle, der anfangs der 1960er-Jahre von seinem Vater die Geschäftsführung übertragen bekam. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der Fabrikneubau in der Katharinenstraße. Unter Erwin Kästles Regie folgten 1964 der erste Anbau und 1975 die große Produktionshalle, die der stetige Aufschwung des Unternehmens notwendig gemacht hatte. Längst wurden bei „Aska“ nicht mehr ausschließlich Damengürtel aus Kunststoff produziert. Das Spektrum wurde um Ledergürtel für Damen und Herren erweitert, außerdem um Hosenträger und später um Verpackungstaschen. Erwin Kästle war der Mann, der das Firmenschiff souverän steuerte und dabei für alle Beschäftigten ein offenes Ohr hatte.

Offene Türen rannten bei ihm auch die Killermer Vereine ein. In den meisten von ihnen war Erwin Kästle ein hochgeschätztes Fördermitglied. Von hohem gesellschaftlichem Engagement (und von der Wertschätzung, die er genoss) zeugt auch die Tatsache, dass Kästle drei Wahlperioden lang dem Gemeinderat beziehungsweise dem Ortschaftsrat angehörte. In seiner knapp bemessenen Freizeit war er zusammen mit seiner Frau gerne in der Natur unterwegs, sei es beim Wandern im Donautal oder auf ausgedehnteren Bergtouren.

Um Erwin Kästle trauern seine Frau Else, seine Tochter

Irmgard, seine Schwester Martha, fünf Enkel und zwei Urenkelkinder sowie viele Mitbürger, die ihn als sozial verantwortungsbe­wuss­ten Unternehmer schätzen lernten.