Windkraft Zum Start eine „Horst-Untersuchung“

Burladingen / Sabine Hegele

Zurück auf Anfang? Nein. Zwar blieb Dörte Conradi, CDU, dabei, nicht schon zu Anfang alle drei Konzentrationszonen für die Windkraft – Küche, Ringelstein und Telle – in den Topf zu werfen (sondern zunächst nur eine), doch folgte die große Mehrheit des Burladinger Gemeinderats bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen der Empfehlung der Verwaltung, die Flächen an die EnBW zu verpachten.

Während Dörte Conradi neuerlich auf die Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die Natur, den Wald „und auf uns Menschen“ verwies – schließlich werden die Windräder, so sie denn kommen, höher als der Stuttgarter Fernsehturm sein – und auch ihr Fraktionsvorsitzender Michael Eisele ihre Sinnhaftigkeit auf diesen „Schwachwindstandorten“ bezweifelte, hatte das Gros des Gemeinderats weniger Bedenken. Diese zu zerstreuen, waren Projektentwickler Michael Hubmann und Teamleiter Michael Soukup von der EnBW am Donnerstag in die Sitzung eingeladen worden. Hubmann stellte seinen Ausführungen voraus, dass sein Unternehmen das Projekt Windkraft in Burladingen nicht nur entwickeln, sondern auch Betreiber sein wolle.

Zum möglichen Anlagentyp führte er eine Nabenhöhe von 164 Metern, Rotoren mit einem Durchmesser von 149 Metern und einer Energieleistung von vier Megawatt an. Natürlich, fuhr er fort, müssten für die Kranstellflächen (zum Aufbau der Windräder) Ausgleichsflächen aufgeforstet werden, wobei der EnBW daran gelegen sei, so wenig Rodungsflächen wie möglich zu brauchen. Die Nähe zur Wohnbebauung gab er mit einem „Puffer“ von 700 Metern an.

In einem ersten Schritt (für die Wahl der Zufahrtswege zu den Standorten Küche, Ringelstein und Telle), informierte Hubmann das Gremium, würden „wir uns alles anschauen, vom Schmetterling bis zur Orchidee“. Im Rahmen der Realisierung des Windkraftprojekts nannte er es eine Überlegung wert, „Internet und Backbone gleich mitzuverlegen“.

Kann in Burladingen gebaut werden, würde mit einer „Horst-Untersuchung“ gestartet, um zu erfahren, ob und wo sich der Rotmilan und inzwischen zunehmend auch der Uhu aufhält. Schon früher würde eine Windmessung (am Standort Küche) veranlasst. Ziel der EnBW ist es, Ende 2019 den Genehmigungsantrag einreichen zu können… und 2020/2021 in Betrieb zu gehen.

Wie wahrscheinlich ist es, in Burladingen mit der Windkraft wirtschaftlich, nachhaltig und wertschöpfend vor Ort sein zu können? Sehr, glauben Michael Hubmann und sein Kollege Michael Soukup. Es gebe in Baden-Württemberg selbstverständlich windhöffige Standorte – und Burladingen sei dabei. Die beiden EnBW-Vertreter gehen von einer möglichen Windgeschwindigkeit von 6,2 bis 6,4 Metern pro Sekunde aus.

Auf die EnBW als Partner der Stadt gefallen war die Wahl mit Hilfe der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH. Ihr Vertreter Hans-Jürgen Rossbach war am Donnerstagabend ebenfalls vor Ort und erläuterte dem Gemeinderat das Auswahlverfahren, bei dem die EnBW schließlich die Nase vorn hatte.