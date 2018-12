Gauselfingen Zu Herzen gehende Melodien und Lieder

Gauselfingen / Eugen Leibold

Musik- und Gesangverein verzauberten ihr Publikum in der St.-Peter-und-Paul-Kirche mit einem märchenhaften Programm.

Märchenzauber im Advent – lautete das Motto des Adventskonzertes, das der Musikverein und der Gesangverein von Gauselfingen wieder gemeinsam gestalteten.

Nach dem Einzug der beiden Vereine in die St.-Peter-und-Paul-Kirche spielte die Musikkapelle unter Leitung von Joachim Gugel zur Einstimmung das von John Moss komponierte Lied „A Disney Spectacular“. Dieses Medley mit den schönsten Melodien aus den bekanntesten und beliebtesten Disney-Filmen ließ schon erahnen das bei diesem Konzert noch Großes und Stimmungsvolles geboten werden würde.

Es war aber zunächst die Vorsitzende des Gesangvereins „Harmonie“, Sylvia Entress, welche die zahlreichen Besucher begrüßte. Mit „Circle of Life“ aus dem Musical „König der Löwen“, komponiert von Elton John, knüpfte der Musikverein an die zuvor von ihm geschaffene Hochstimmung an. Die „Harmonie“ unter der Leitung von Michael Eisele nahm den Faden auf, eröffnete ihr Programm gleichfalls mit einem Werk von Elton John: „Can You Feel the Love Tonight“ – „Spürst du die Liebe heute Nacht?“ Die Zuhörer fühlten sie ob des zärtlichen Gesangs auf jeden Fall.

Nach dem Verklingen des Stückes dann wieder ein Wechsel zu Disney. Der Chor sang „Dir gehört mein Herz“ aus dem Disneyfilm und Musical „Tarzan“; komponiert von Phil Collins. Es war nochmals ein zu Herzen gehendes Stück!

Danach folgte „You Raise Me Up“. Der irisch eingefärbte Song von Rolf Løvland und Brendan Graham aus dem Jahr 2001. ist von leichter Trauer getragen, klingt zugleich aber auch sehnsuchtsvoll und hoffnungsfroh. Genau so interpretierte ihn die „Harmonie“ – passend zum bevorstehenden Christfest. Mit der Zukunftshymne „Ihr von Morgen“ (Udo Jürgens) beendete der Gesangverein seinen ersten Auftritt.

Der Musikverein setzte dann mit dem Stück „Let it go“ aus dem Musical „Die Eiskönigin“ fort, leitete über zu der „Schönen und das Biest“ und setzte den Winter- und Weihnachtssong „Winter Wonderland“ obendrauf. Hin­reißend – so macht der Winter Spaß.

Der Gesangverein ließ bei seinem zweiten Auftritt „Hallelujah“ von Leonhard Cohen erschallen, ein Lied, das die Augen des Publikums glänzen ließ. Warm ums Herz dürfte es vielen auch bei „Küss mich, halt mich, lieb mich“ geworden sein. Wer kennt das Lied aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nicht? Der Film lief unzählige Male im Fernsehen und gehört zu den verbreitetsten Kindheits- und Jugenderinnerungen.

Den Schluss bildeten das rhythmisch abwechslungsreiche „Away in a Manger“ und das überaus fröhliche „Feliz Navidad“ im Latino-Spiel. Den Schluss? Beide Vereine stimmten am Ende des Abends „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „O du fröhliche“ an. Mit diesen klassischen und traditionsreichen Liedern war der Weihnachtszauber endgültig angekommen. Was viele Besucher aber nicht davon abhielt, in den Pfarrsaal einzukehren, wo man sich verpflegen und noch lange unterhalten konnte.