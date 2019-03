Laut Meldungen unterstützt der Trigema-Chef einen Aufruf gegen die „geschlechtergerechte Sprache“.

Der Verein Deutsche Sprache, VDS, und zahlreiche Prominente haben zum Kampf gegen die „geschlechtergerechte Sprache“ aufgerufen: „Stop Gendersprache jetzt!“ Wie die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ meldet, hat auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp, den Aufruf unterschrieben.

Als weitere Unterzeichner finden sich etwa der Journalist Helmut Markwort, der Fernsehmoderator Peter Hahne, Ex-Bild-Chefredakteur Kai Diekmann sowie die Kabarettisten Dieter Nuhr und Dieter Hallervorden.

Aus Sorge um die „zerstörerischen Eingriffe in die deutsche Sprache“ wenden sich die 100 Erst­unterzeichner in einem „Aufruf zum Widerstand“ unter dem Titel „Schluß mit dem Gender-Unfug!“ an die Öffentlichkeit.

Ihre Begründung: „Die sogenannte gendergerechte Sprache beruht erstens auf einem General­irrtum, erzeugt zweitens eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde und ist drittens konsequent gar nicht durchzuhalten. Andernfalls müssten etwa Gemeindeoberhäupter ,Bürgerinnen- und Bürgermeister’ heißen, oder das Wort ,Christinnentum’ ins Wörterbuch aufgenommen werden.“

In einer Neuauflage der Bibel liest man tatsächlich bereits von „Jüngerinnen und Jüngern“ sowie von „Pharisäerinnen und Pharisäern“. Mogeln ist ebenfalls schwierig. Zwar kann man statt „Beamtinnen und Beamte“ oder „Beamte/Innen“ etwa von der „Beamtenschaft“ schreiben, um dem Problem aus dem Weg zu gehen, aber elegant ist das ebenfalls nicht. Überhaupt: Kann man „man“ schreiben? Nein, das ist in der Gendersprache ebenfalls unerwünscht.

Die Kampagne kommt zudem zu der Überzeugung, die Gender-Korrektheit leiste unterm Strich keinen echten Beitrag zur Besserstellung der Frau in der Gesellschaft.

Dass Wolfgang Grupp, der stets klare Worte findet, sich dem Aufruf gegen die Verhunzung der Sprache per Unterschrift anschließt, erscheint folgerichtig.

Info Der VDS hat nach eigenen Angaben mehr als 36 000 Mitglieder weltweit und setzt sich dafür ein, „dass Deutsch nicht zu einem Feierabenddialekt verkommt, sondern als Sprache von Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft erhalten bleibt.“