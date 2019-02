Burladingen Winter Gartenbau erhält den Zuschlag

Burladingen / Matthias Badura

Zufriedenheit, ja sogar Freude im Burladinger Gemeinderat: In der Sitzung am Donnerstag wurden die Straßen-, Tief- und Pflasterarbeiten für die Neugestaltung des Burladinger Marktplatzes vergeben. Den Zuschlag für den Auftrag erhielt die heimische Firma Winter Gartenbau. Ihr Angebot lag bei 1 269 302 Euro.

Dörte Conradi von der CDU-Fraktion sagte, man freue sich auch darüber, dass eine einheimische Firma zum Zuge gekommen sei. Man habe keinerlei Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens – wenn auch der Zeitplan bis zur angekündigten Vollendung „sehr ambitioniert“ sei.

„Wir haben bisher nur in der Zeitung davon gelesen. Können Sie uns etwas zum Einweihungstermin sagen“, fragte zunächst Conradi den Bürgermeister, später hakte Alexander Schülzle, Freie Wähler, nach. Ja, hieß es vom Verwaltungstisch aus, die Feier werde am 13. oder 14. Juli stattfinden. Die Frage hatte den Hintergrund, dass Harry Ebert den Termin bisher nie gegenüber dem Gemeinderat sondern nur in einem Radiointerview genannt hatte.

Wie Planer Gerhard Lutz vom gleichnamigen Ingenieurbüro erläuterte, werden die zugehörigen Arbeiten in der Bahnhofstraße kommende Woche beginnen, die auf dem Marktplatz rund ums Ärztehaus sollen „schnellstmöglich“ folgen. Man werde sich vom Ärztehaus im Zentrum des Platzes nach außen hin vorarbeiten. Bis zur Einweihung im Juli werde ein Großteil der Gesamtfläche fertig sein. Den Schluss der Arbeiten terminierte Lutz auf Oktober.

Weil das Ärztehaus bereits am 1. April eröffnet, wollte man auch wissen, wie weit der Zustand des Platzes bis dahin gediehen sein könnte? Die Zugänge seien dann begehbar, wenn auch teils über Provisorien, so die Antwort.

Info Mit ihrem Angebot lag die Firma Winter unter der Kostenschätzung von 1,3 Millionen Euro, das nächst höhere Gebot lag bei 1 537 999 Euro, das nachfolgende bei 1 625 719, das höchste bei 1 626 617 Euro. Die Aufträge für die Brunnenanlage, Spielgeräte, Beleuchtung uns ein Technikgebäude mit WC werden noch vergeben.