Burladingen Wendelin Acker ist Deutscher Meister

Burladingen / Eugen Leibold

Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Wurf-Fünfkampf in Zella-Mehlis wurde Wendelin Acker vom TSV Burladingen in der Klasse M 85 Deutscher Meister. Karl Klaiber vom TSV Gauselfingen gelang in der Klasse M 80 Platz 10.

Heißes Wochenende

Die einzigen Teilnehmer aus dem Zollernalbkreis erlebten in Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen ein heißes Wochenende bei guten Bedingungen und starker Konkurrenz. Wendelin Acker startete beim Gewichtswurf mit 12,32 Meter und 30,75 Meter im Hammerwerfen mit neuen Württembergischen Rekorden, das Kugelstoßen beendete er mit 10.08 Meter, das Diskuswerfen mit 16,89 Meter und das Speerwerfen mit 17,45 Meter.

Obwohl er insbesondere beim Diskuswerfen mit seinem Resultat unzufrieden war, reichte es in der Addition für den neuen Württembergischen Rekord von 3,793 Punkten. Damit ließ er die Konkurrenz um 677 Punkte weit hinter sich und wurde erstmals in seiner Sportlerkarriere Deutscher Meister.

In Stuttgart war ihm im Kugelstoßen bei einer deutschen Meisterschaft der zweite Platz gelungen, in Frankfurt avancierte er zum Deutschen Turnfestsieger.

Klaiber erstmals dabei

In Zella-Mehlis war auch Gauselfingens Leichtathletikurgestein Karl Klaiber in der Seniorenklasse M 80 angetreten. Er startete zum ersten mal bei so einer hochkarätigen Veranstaltung und zeigte sich beeindruckt. Er begann mit dem Kugelstoßen und 7,36 Meter. Im Diskus gelangen ihm 15,64 Meter sowie 14,29 Meter im Speerwerfen. Diese Leistungen entsprachen nicht ganz Klaibers Erwartungen. Zufrieden mit 9,26 Meter im Gewichtwerfen war er anschließend völlig enttäuscht beim Hammerwerfen, was sonst seine Stärke ist.

Zwei ungültige Versuche im Netz bedeuteten einen Sicherheitswurf und der landete bei 21,93 Meter – was für eine bessere Platzierung leider nicht mehr ausreichte. Mit dem zehnten Platz bei der Deutschen Meisterschaft war Klaiber dennoch sehr zufrieden. Und auch beim TSV Gauselfingen ist man stolz auf die Leistung des Vereinsmitglieds.