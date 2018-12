Hausen Wein und Gedichte muss man genießen

Hausen / Matthias Badura

Günter Nerz legt nach seinem 416-Seiten-Erstling „Notruf auf Zeit“ ein neues Buch vor. Dieses Mal ist es kein erzählerisches Werk, das aus der Feder de Hausener Handwerksmeisters der Kommunikations- und Informationselektronik floss, sondern es handelt sich um Gedichte und Aphorismen – sprich, Gedanken und Lebensweisheiten, kurze Betrachtungen im weitesten Sinne.

Der Themenkreis ist weit gespannt und auf 240 Seiten in neun Kapiteln nach Themen gegliedert: „Grenzgänge und Verlust“, „Himmel und Erde“, „Wesenszüge“... Die Gedanken kreisen um das Leben, um den Tod, um die Liebe, um die Natur und um die ganz alltäglichen Dinge, die dem Menschen begegnen.

Nach seinem „Notruf“-Roman hat Nerz zwei Jahre an dem neuen Buch gearbeitet. Einfälle und Ideen dafür kamen ihm spontan in den Sinn, mal bei der Arbeit, mal auf dem Nachhauseweg im Auto, mal vor dem Fernseher.

Zuweilen glückte ihm ein Wurf im ersten Anlauf von vorne bis hinten, meist aber ließ er seine Notizen liegen und „reifen“, um sie später wieder aufzugreifen und zu vollenden. Zum Leidwesen seiner Frau! Denn Nachdenken kostet Zeit. Und die verbrachte der Dichter Stunden um Stunden vor dem Computer, wo er unermüdlich feilte und das Geschriebene überdachte. Nicht wenig, verrät der Schreiber, blieb dabei auf der Strecke. Beim zweiten Hinsehen schien ihm die eine oder andere großartige erste Eingebung dann doch nicht mehr so brillant zu sein wie er zunächst geglaubt hatte. Also ließ er sie fallen.

Ohne Vorbilder

Eigenartiger Weise hat der 56-Jährige keine literarischen Vorbilder. Mit den Altmeistern der deutschen Reim- und Sprachkunst hat er sich nie auseinander gesetzt, weder mit Goethe noch Nietzsche, noch mit Vertretern der jüngeren Zeit. Aber das geniert ihn nicht, Nerz verlässt sich auf seine Inspiration und sein Gefühl.

Halt, ein Vorbild ist da doch! Seine Großmutter schrieb vor langer Zeit ebenfalls Gedichte. Womöglich hat er von ihr die Berufung geerbt? Das Ansehen der Ahne hält er jedenfalls hoch, er plante sogar, ihre Gedichte gemeinsam mit den eigenen in einem Band zu veröffentlichen. Schließlich sah er davon aus stilistischen Gründen wieder ab – auch weil die Gedichte der Vorgängerin in Mundart verfasst sind. „Das passt nicht zusammen.“ Gestorben ist das Vorhaben damit nicht. Noch immer trägt sich der Enkel mit dem Gedanken, die Reime der Elisabeth Nerz herauszugeben. Und ihr ein kleines Denkmal zu setzen.

Sein eigenes Werk, „Sehnsucht nach den Inseln der Träume“, ist ab sofort in allen Buchhandlungen und auch online zu erwerben. Ob die Gedichte und Gedanken Widerhall finden?

Bei denen, die sie lesen bestimmt, glaubt der Autor. Die Größe des etwaigen Käuferkreises will er allerdings nicht überbewerten. Nur wenige Menschen lesen Lyrik, weiß der Hausener. Der Grund? Mit Gedichten, so Nerz, müsse man sich auseinandersetzen, man müsse sich Zeit für sie nehmen, wie für ein Glas guten Weines. Man könne Weisheiten und Nachdenkliches nicht nacheinander, Seite für Seite konsumieren wie einen Krimi. Die meisten Menschen hätten jedoch bekanntlich bedingt durch den Alltagsstress keine Muße mehr.

Obwohl: Händler-Statistiken besagen andererseits, dass wieder mehr Lyrik über die Ladentheken geht, als noch vor ein paar Jahren. Nerz kommt es aber gar nicht auf den Verkaufserfolg an. Um es in der Schublade versauern zu lassen, war ihm das, was er erdacht und erdichtet hat, einfach zu schade.

Verkaufszahlen unbekannt

Apropos: Wie gut hat sich eigentlich sein Erstling, der „Notruf auf Zeit“ verkauft? Der Autor weiß es nicht. Er habe nie nachgezählt, sagt er. Aber Kontoauszüge und Überweisungen würden darauf hinweisen, dass der Verkauf nicht schlecht lief. Gut! Denn einen Teil des Erlöses will er ja angekündigtermaßen für einen gemeinnützigen Zweck stiften. In kommenden Wochen, fügt er hinzu, werde er Bilanz ziehen und die genauen Zahlen ermitteln.

Was wünscht er sich? Dass die Leser sein Buch stückchenweise genießen, sich ihre eigenen Gedanken machen – mögen sie nun zustimmend oder ganz gegensätzlich sein. Dann hätte er sein Ziel erreicht.

Info „Sehnsucht nach den Inseln der Träume“ erhält man als Hardcover und Paperback in allen Buchhandlungen sofort oder auf Bestellung und ebenso als e-book. Weitere Informationen über den Autor und seine bisherigen Arbeiten bekommt man im Internet unter www.guenternerz.com. Bebildert wurde der Band von der Grafikerin Sara Richter.