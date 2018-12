Burladingen Weihnachtsmarkt in der Polarhundestation

Mit 24 Hunden immer voll belegt

Statistik Die Nothilfe für Polarhunde zählte im vergangenen Jahr 355 Mitglieder. Es wurden 91 herrenlose oder verwaiste Hunde und 55 ebensolche Katzen an neue Besitzer vermittelt. In der Auffangstation auf dem Gauselfinger Hasleberg kümmern sich drei Tierpflegerinnen um die Vierbeiner, 25 Gassi-Geher aus der Region führen die Hunde regelmäßig aus. Derzeit sind 24 Huskies, Malamutes und andere in der Station untergebracht. Es ist die maximale Zahl, die trotz aller Vermittlungen nie unterschritten wird, denn der Strom der Neuankömmlinge reißt nicht ab. „Wir sind immer voll belegt, immer an der Kante“, sagt Christiane Breinig, Vorsitzende des Vereins Nothilfe für Polarhunde und Gründerin der Station.