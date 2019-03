Ortschaftsratswahl: Die Bürgerliste bietet 16 Bewerber auf. Ihr stehen 14 Konkurrenten der „Liste für Gauselfingen“ gegenüber.

Die mit Spannung erwartete, schon vor Wochen angekündigte, zweite Wahlliste für den Gauselfinger Ortschaftsrat ist jetzt da. 15 Kandidaten hat der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Eisele um sich geschart.

Auf der „Bürgerliste Gauselfingen“ bewerben sich um einen Sitz im Ortschaftsrat in alphabetischer Reihenfolge: Markus Alber, Betriebswirt; Gabriele Amann, Heilerziehungspflegerin; Manfred Dangel, Mechanikermeister; Christoph Dinkelacker, Pfarrer i. R.; Michael Eisele, Studienrat; Bruno Fanslau, Schreinermeister; Susanne Hochländer, Diplom-Ingenieurin; Annette Huber, Arzthelferin; Katja Kanz, Fachoberlehrerin; Mathias Kanz, Berufssoldat.

Ebenso: Franz Kerschbaumsteiner, Mechaniker im Ruhestand; Mathias Kunzelmann, Kaufmann; Jürgen Mayer, Industriekaufmann; Pietro Morreale, IuK-Techniker; Sven Rempe, Studiendirektor sowie Anika Zintgraf, Technische Angestellte.

Die Bürgerliste Gauselfingen hat bereits Teile ihres Programmes veröffentlicht (die HZ berichtete). Sie legt kommunalpolitische Schwerpunkte „auf die Fortführung der Dorfkernentwicklung, die Schaffung von Flächen für neue Wohnbauplätze, die Verbesserung der Infrastruktur und den Tourismus.“

Weiter, sagt Michael Eisele, sei der „Bürgerliste“ besonders wichtig, die Bedürfnisse und Anliegen der Einwohner Gauselfingens zu hören und umzusetzen. In den kommenden Wochen bis zur Wahl werde man den Gauselfinger „bei verschiedenen Aktionen immer wieder konkrete Themen vorstellen.“

Man wolle aber nicht nur Ideen präsentieren, sondern mit ersten Taten überzeugen.“ So sind die Gauselfinger aufgerufen, sich an einer von der „Bürgerliste“ angekündigten Umfrage zu einem Dorfladen „tatkräftig zu beteiligen“.

In den nächsten Tagen erhalten alle Haushalte des Dorfes einen Fragebogen, der bis zum 22. März ausgefüllt und abgegeben werden soll. Eisele und seine Liste hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen. Die Ergebnisse werden am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr bei einer Informationsveranstaltung öffentlich präsentiert.

Den Kandidaten um Michael Eisele steht die „Liste für Gauselfingen“ mit 14 Bewerbern gegenüber. Frontfrau dieses Wahlvorschlags ist Silvia Entress. Wie Eisele strebt auch sie danach, im Falle ihrer Wahl das Amt des Ortsvorstehers zu übernehmen, das momentan noch von Rudi Kanz bekleidet wird.

Beide wollen den Posten des Ortsvorstehers

Möglicherweise verschärft wird die Konkurrenzsituation dadurch, dass sich die beiden auch privat überworfen haben.

Nach einem Eklat im Gesangverein „Harmonie“ vor einigen Wochen gaben sowohl Eisele, als Dirigent, wie auch Entress, als Vorsitzende, der jeweils anderen Seite die Schuld am Zerwürfnis. Seither ist das Tischtuch zerschnitten.

Auch die „Liste für Gauselfingen“ hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Bürger stärker in die Kommunal- und Dorfpolitik einzubeziehen. Und auch sie will sich um einen Dorfladen bemühen. Oder zumindest um einen Anlaufpunkt, an dem sich die Bürger treffen können, wo man Nachrichten austauschen und plaudern kann.

Was die Zahl der Bewerber angeht, steht indessen fest, dass bislang in keinem Burladinger Stadtteil ein derartiges Aufgebot vorhanden ist. 30 Kandidaten dürfte absolute Spitze bleiben.

Zum Vergleich: In Melchingen stehen, laut der letzten Meldung, elf Bewerber für zehn Plätze in den Startlöchern; in Salmendingen sind es zwölf für acht Sitze. Und mancherorts tut man sich schwer, überhaupt eine Liste zustande zu kratzen.