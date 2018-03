Melchingen Lauchertmusik als Bergwerker im Theater

Melchingen / Adelbert Barth

Der Melchinger Musikverein spielt im doppelten Sinne in einem neuen Stück des Lindenhofes mit.

Die Melchinger Lauchertmusikanten als Lindenhof-Schauspieler? Fast! Die Musiker sollen in dem Theaterstück „Brassed off mit Pauken und Trompeten“ in die Rolle einer Bergwerkskapelle schlüpfen.

Bei dem Stück handelt es sich um eine Tragikomödie, basierend auf einem Film von Mark Herman aus dem Jahr 1996. Die Bergwerkskapelle ist der ganze Stolz der Mitarbeiter des größten Betriebes im Ort. Als dessen Schließung und damit die Arbeitslosigkeit droht, verliert die Kapelle schlagartig an Bedeutung. Geldnot und Existenzsorgen stehen im Vordergrund. Doch Dirigent Danny will den Traum, mit seinen Musikern an einem landesweiten Wettbewerb teilzunehmen, nicht aufgeben.

In dieser angespannten Situation kehrt Gloria in ihren Heimatort zurück und will in dem Ensemble mitspielen. Andy, einer der Musiker, verliebt sich in sie. Doch was niemand weiß, Gloria ist in Wahrheit damit beauftragt, ein Wirtschaftlichkeitsgutachten des bedrohten Unternehmens zu erstellen. Sie könnte den Sargnagel für das Untenehmen liefern – oder es retten. Liebeswirrungen, Familienstreitigkeiten und Zukunftsängste vermengen sich zu einer explosiven Mischung, die in kuriosen und absurden Situationen gipfelt.

Man ahnt es, die Lauchtermusikanten sind in diesem Stück nicht nur musikalisch gefordert, sondern auch schauspielerisch. Deshalb proben sie derzeit nicht nur die Stücke, sondern nehmen nebenbei noch Schauspielunterricht mit dem Musik- und Theaterpädagogen Thomas Unruh und dem Musiker Tobias Scheibeck. Unruh hat die musikalische Leitung des Stückes und dafür alle Titel arrangiert. Und er will den Lauchertmusikanten in acht Proben zu je vier Stunden die Grundlagen des guten Schauspiels vermitteln.

Frisch und authentisch, auf keinen Fall gekünstelt, so sollen die Szenen wirken. Die Melchinger Musiker müssen sich zudem daran gewöhnen, dass sie nicht von ihrer Dirigentin Annette Fischle, sondern einem Schauspieler dirigiert werden.

Doch die Musiker sind mit Spaß bei der Sache, wenn sie etwa in der Festhalle unter Thomas Unruhs Regie in einer Art Schach fünf Züge aufeinander zugehen und ohne Worte Szenen darstellen sollen.

Der Pädagoge wiederum, so scheint’s, ist mehr als zufrieden mit den Lauchertmusikanten – die natürlich ihrerseits Bühnenprofis sind und über Auftritts-Erfahrung verfügen, wenn auch auf musikalischem Gebiet.

Auch Dirigentin Fischle und Vorsitzender Bastian Barth zollen ihren Leuten Respekt: „Weil sie trotz der intensiven Probearbeit im eigenen Verein hochmotiviert bei der Lindenhof-Sache dabei sind.“ Da sei Ausdauer und Konzentration gefragt. „Aber“, so sagen beide, „es ist für uns auch eine absolute Bereicherung zum normalen Probealltag. Es wird bestimmt ein unvergessliches Erlebnis.“

Man darf gespannt sein. In wenigen Wochen beginnen die Proben mit dem gesamten Ensemble.