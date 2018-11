Burladingen Viel Applaus für die „Pantoffelhelden“

Burladingen / Eugen Leibold

Die Burladinger Fasnetszunft Nautle hat mit dem heiteren Theaterstück wieder einen Volltreffer gelandet.

Die Theatergruppe der Narrenzunft Nautle feierte am Samstag mit der Komödie „Club der Pantoffelhelden“ Premiere. Der Pfarrsaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt, das Publikum war von der – mit einigen Neulingen besetzten – Theatergruppe begeistert.

Dem neunköpfigen Theaterteam um Edeltraud Dietrich und Tanja Maier war auf keine Weise anzumerken, dass fünf der Spieler das erste Mal auf der Bühne standen, im Gegenteil, sie spielten, als wären sie alte Theaterhasen. Marco Maier war kurz vor knapp eingesprungen und machte seine Sache sehr gut, und auch die anderen Akteure überzeugten. Wenn Willi und seine Freunde im Berufsleben auch die gestandenen Männer mimen, zu Hause heißt es kuschen. Kochen, waschen, bügeln und den Rest der Hausarbeit erledigen die drei Helden nebenbei. Doch was hindert sie daran, in ihrer Freizeit den Nachtclub „Zur lauten Grotte“ aufzusuchen?

Wenn aber Carmen, der Liebling der lauten Grotte, plötzlich im Wohnzimmer auftaucht, dann gibt es nicht eines, sondern gleich mehrere Probleme. Wenngleich die Frauen ihren Männern Seitensprünge nicht zutrauen. Davon zeugen Sprüche wie „Dr Willi ischd a Ma, mo über zehn nackte Weiber num kletteret, no um an a Fläschle Bier zum komma“.

Es blieb auf jeden Fall kaum ein Auge trocken im fast ausverkauften Saal, ebenso wie bei der zweiten Aufführung am Sonntag.

Auf der Bühne standen neben Marco Maier mit Sandra Puccio, Michael Entreß, Gaby Stauß und Claudia Bürker vier weitere Neulinge. Ralf Steppacher, Martin Obajdin, Maria Klein und Petra Kanz brachten ihre ganze Erfahrung ein.

Zwei weitere Aufführungen stehen am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 11. November, um 15 Uhr an. Karten gibt es noch beim Geflügelhof Mauz, in der Metzgerei Buck und im Wäscheshop „Ohlala“.