Stetten VdK reist nach Blaubeuren und nach Ulm

Stetten/Hörschwag/Starzeln/Killler / HZ

Der VdK-Ortsverband Stetten/Hörschwag-Starzeln/Killler unternimmt am 8. September seinen Jahresausflug. Es geht nach Blaubeuren und Ulm. Abfahrt in Killer ist um 7 Uhr, in Starzeln um 7.10 Uhr, in Hausen 7.15 Uhr, in Burladingen 7.20 Uhr, in Hörschwag 7.40 Uhr und in Stetten 7.50 Uhr. Am Blautopf angekommen, wird man um 9.30 Uhr ins Blautopfbähnle zur Panoramafahrt umsteigen. Um 12.30 Uhr steht in Ulm der Besuch des Brotmuseums mit Führung auf dem Programm. Anschließend bleibt Zeit zur freien Verfügung. Hier bietet sich etwa eine Besichtigung des Fischerviertels oder des Münsters an. Um 16.30 Uhr ist Abfahrt zum Abendessen in Baach.

Mitglieder, die bei dem Ausflug dabei sein möchten, sollten 20 Euro auf das Verbandskonto überweisen: IBAN DE 28 6535 1260 0079 0272 89, Sparkasse Zollernalb BIG Solades 1 BAL.Verwendungszweck: VdK Ausflug 2018. Insgesamt stehen 50 Plätze zur Verfügung.