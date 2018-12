Burladingen Unfallflucht in der Fidelisstraße

Burladingen / SWP/Polizei

Womöglich war es ein Baustellen- fahrzeug, das einen Dacia von vorn bis hinten an Samstagabend schrammte.

Böse Überraschung für einen Gast in der Burladinger „Fidelisstube“ am frühen Samstagabend: Bekannte kamen gegen 17.35 Uhr herein und machten den Besitzer darauf aufmerksam, dass die Beifahrerseite seines Dacia Sandero, den er vor der Gaststätte in der Fidelisstraße geparkt hatte, von vorne bis hinten zerschrammt ist. Der Unfall muss sich innerhalb der Stunde zuvor ereignet haben, gemeldet hat sich der Verursacher nicht. Der Dacia-Besitzer war fassungslos: „Wenn der oder die Betreffende herein gekommen wäre, hätten wir das doch regeln können.“

Wegen der Höhe der Schrammen und der Dreckspuren könnte der Schaden, den die Polizei auf zirka 6000 Euro bezifferte, von einem Baustellenfahrzeug verursacht worden sein. Muss freilich nicht, es könnte sich auch um einen Anhänger gehandelt haben - oder um ein ganz anderes Fahrzeug.

Dem Unfallbild zufolge fuhr der Verursacher aus Richtung Friedhof kommend Friedhof kommend Richtung Ambrosius-Heim-Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07475/950010 entgegen.