Burladingen Trigema-Testgeschäft doppelt so groß

Burladingen / Matthias Badura

Das Trigema-Testgeschäft Burladignen hat sich verdoppelt. Mit eingezogen sind Momm, Zeller-Keramik, Naturana und Heilemann-Schokoladen.

Die Firma Trigema hat ihr Testgeschäft in der Josef-Mayer-Straße 94 am Burladinger Ortseingang vergrößert, hat zudem weitere Anbieter mit hineingenommen: Momm-Bettwäsche, Zeller-Keramik mit Hahn und Henne, Naturana Unterwäsche und Bademoden sowie die Heilemann-Confiserie mit ihren Schokoladen haben einen komfortablen Platz gefunden und laden zum Verkaufsbummel in der Halle ein.

Auch eine Kinderspielecke wurde eingerichtet, desgleichen eine Sitzecke mit Kaffeeautomat, von wo aus man Plakate betrachten kann, die etwa die Geschichte des beim Publikum so beliebten Trigema-Werbeaffen „Charly“ erzählen.

Man wolle den Kunden etwas bieten, „attraktiver“ werden, sagt Elisabeth Grupp, Mitglied der Trigema-Geschäftsleitung und für die Testgeschäfte verantwortlich. Die vier neuen Läden innerhalb des vergrößerten Burladinger Geschäftes, erläutert sie, wurden nach ganz bestimmten Kriterien ausgesucht: Ihr Angebot soll zum hauseigenen Textilsortiment „passen“ und es ergänzen. Zugleich achte man darauf, dass es sich um bekannte Marken mit qualitativ hochwertigen und in Deutschland produzierten Waren handelt.

Das hört sich verlockend an. Im Hinblick auf die steigenden Verkaufszahlen im Online-Bereich aller Branchen drängt sich da aber doch die Frage auf, ob die Vergrößerung eines Verkaufsgeschäftes nicht der verkehrte, weil dem Trend genau entgegengesetzte Weg ist? Der Trigema-Inhaber und Geschäftsführer, Wolfgang Grupp, sieht es differenzierter. Selbstverständlich nehme der Online-Handel zu, nicht zuletzt seit Jahren in immer stärkerem Maße spürbar auch in seinem Unternehmen. Trotzdem komme man ohne Geschäfte nicht aus. Die Kunden, ist der Firmenchef überzeugt, wollen Produkte immer wieder auch in Natura sehen, die Qualität prüfen. Möglich, dass sie anschließend das Geprüfte im Internet-Shop bestellen – doch auf diese Weise befördere der stationäre ja den virtuellen Handel. So wie umgekehrt das Internet die Kunden in die Geschäfte locke.

Eine entscheidende Rolle spielt im Kalkül des Unternehmens natürlich auch der Standort – und dass täglich ganze Gruppen von Busreisenden zunächst die deutschlandweit bekannte Burladinger Textilfirma besichtigen und dann hierher kommen. Schon von daher ist der Kundenstrom gesichert. Hinzu kommt, dass die Waren hier, im Fabrikverkauf, billiger sind als im Netz. Ähnlich verhält es sich bei der Mehrzahl der Trigema-Testgeschäfte, von denen die meisten gleichfalls an exponierter Stelle angesiedelt sind.

Wird das Burladinger Modell ein Erfolg, sollen auch die weiteren Trigema-Verkaufsstellen nach und nach vergrößert werden und andere Anbieter (Shop-in-Shop) mit einziehen. Burladinger Modell? Einen allerersten Testlauf hat man mit der Erweiterung des Testgeschäftes in Altshausen schon gestartet. Und dort sind die Resultate gut. Heute, Freitag öffnet das vergrößerte Burladinger Testgeschäft. Man darf kommen und sich umsehen.