Stetten/Hörschwag Treffen der Lauchertchöre und Stadtsänger

Stetten/Hörschwag / SWP

Das Doppelquartett Stetten-Hörschwag ist Gastgeber des großen Treffens am 21. und 22. April.

Das Doppelquartett Stetten-Hörschwag veranstaltet erstmals ein „Chorfest an der Lauchert“. Der Chor befindet sich in der heißen Phase der Vorbereitungen.

Auftakt am Samstag

Stattfinden soll das Sängertreffen am 21. und 22. April 2018 in der Stettener Festhalle. Die Veranstaltung will zum Ausdruck bringen, dass Gesang und Geselligkeit auch in der heutigen Zeit einen bedeutenden Stellenwert einnehmen.

Am Samstagabend, 21. April, treffen sich zunächst die Lauchertchöre zu einem gemeinschaftlichen Konzert mit Bewirtung. Diese Konzertreihe wurde im Jahr 2000 unter dem Namen „Lauchert-Sängertreffen“ ins Leben gerufen.

Damals hatte der Chorleiter der Chorgemeinschaft Gammertingen, Gernot Bizer, die Idee, dass sich die an der Lauchert angesiedelten Chöre regelmäßig zu einem Gemeinschaftskonzert zusammenfinden. Seit nunmehr 18 Jahren richtet immer ein anderer Chor das Treffen aus. In diesem Jahr ist das Doppelquartett wieder an der Reihe. Zehn Chöre haben bereits zugesagt.

Im Zeichen der Stadt

Der Sonntag steht im Zeichen des Stadtsängertags der Stadt Burladingen. Dieser findet zum 4. Mal statt. Das Treffen beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Stettener Sylvesterkirche. Zelebriert wird die Messe von Stadtpfarrer Konrad Bueb und seiner evangelischen Amtskollegin Bettina Deißinger, Gammertingen. Vielfältig musikalisch umrahmt wird der Festgottesdienst vom Musikverein Stetten-Hörschwag, dem Stettener Kirchenchor und vom Doppelquartett.

Danach versammelt man sich in der Stettener Festhalle zum Frühschoppen beziehungsweise zum Mittagessen. Das Konzert der Stadtchöre beginnt am frühen Nachmittag. Sieben Vereine haben ihr Kommen zugesagt. Man darf auf die Fülle der Darbietungen also wahrhaft gespannt sein.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, für junge Gäste ist am Sonntag ein Kinderprogramm vorbereitet.