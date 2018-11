Melchingen Theresia Knör trifft ihren Star

Melchingen / Matthias Badura

Begegnung mit dem Filmschauspieler Günther Maria Halmer. Oder: Wie eine Melchingerin eine Spielfilmproduktion rettete.

Es muss wie ein Blitzschlag durch Theresia Knör gefahren sein, als sie in Burladingen dieses Gesicht in dem älteren Cabrio an sich vorbeifahren sah. „Das ist doch Günther Maria Halmer!“

Nicht irgendein Schauspieler, sondern ,ihr‘ Günther Maria Halmer, dessen sämtliche Filme sie seit den 70er-Jahren alle gesehen hat. Gatte Josef Knör, der neben ihr am Steuer saß, muss von der Entdeckung seiner Frau tief beeindruckt gewesen sein – in dem Sinne von: „Siehst du Gespenster? Wie kann man nur auf so was kommen?“ Er lachte die Gattin aus, hänselte und neckte sie den ganzen Tag über. Günther Maria Halmer! In Burladingen im Cabrio. Und was sonst noch?

Als Theresia Knör anderntags die HZ aufschlug, war es dann sie, die hänselte. Die Melchingerin hatte nicht falsch geguckt. Günther Maria Halmer hielt sich tatsächlich in der Stadt auf, drehte hier einen Film („Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“; die HZ berichtete.)

Da habe sie nichts mehr gehalten, erzählt sie unserer Zeitung. Sie habe sich ins Auto gesetzt und sei nach Burladingen zum Drehort gebraust: Würde man sie hinauswerfen, wenn sie am Set aufkreuzt? Nein, im Gegenteil. „Die waren wahnsinnig nett“, berichtet sie, ein junger Mitarbeiter der Crew habe sich erboten, ein Treffen zu arrangieren. Er werde fragen, ob Halmer kurz zu ihr heraus käme. Aber der Schauspieler war ausgerechnet an dem Tag nicht da, hatte drehfrei. Wie Jammerschade.

Die Melchingerin versuchte es 24 Stunden später erneut, wieder wurde sie vorgelassen, wieder, so ihre Schilderung, habe sie ihr „Versle“ aufgesagt: Sie sei ein ganz großer Halmer-Fan! Wieder sei man bereit gewesen, ihr eine Begegnung zu vermitteln. Nur stand Halmer jetzt vor der Kamera, war mit Dreharbeiten beschäftigt.

Theresia Knör wartete zwei Stunden. Sie hätte vermutlich auch fünf gewartet. Dann wurde sie vorgelassen und sah ihren Star! Was ist das für ein Mensch? Wie würde er im richtigen Leben sein?

Er war genau so, wie sie ihn sich immer vorgestellt hatte: liebenswert! „Mein Herz hat geklopft, ich war überwältigt, ich bin es ja jetzt noch“, sprudelt es aus ihr heraus. „Er hat mir die Hand gegeben und ich habe ihn ein bisschen angehimmelt und dann habe ich ihm die Story erzählt, wie ich ihn im Cabrio gesehen habe und mein Mann mir das nicht geglaubt hat. Da hat er so müssen lachen.“

Anschließend hätten sie noch eine Weile über seine älteren Filme geplaudert, aus den 70ern, als er in Schlaghosen und mit langer Mähne in den „Münchner G’schichten“ den Tscharlie spielte. „So haben wir geschwätzt.“

Als Halmer wieder zu den Aufnahmen zurück musste, erfüllte sich der Fan noch einen Wunsch: „Ich habe ihn gefragt, ob ich ihn zum Abschied drücken darf?“

Sie durfte.

Das war aber noch nicht das Ende der Geschichte. Als Theresia Knör die Szene verlassen wollte, habe sie der Produktionsleiter angesprochen, ob sie zufälligerweise noch Lametta aufbewahrt habe, Lametta, wie man es früher hatte - für die Weihnachtsszene im Film. Nicht das moderne versilberte Plastikzeug, sondern das bleihaltige Stanniollametta mit dem vornehm matten Glanz.

Die Melchingerin überlegte, fuhr nach Hause, wurde dort nicht fündig, klingelte dann bei ihrer 80-jährigen Nachbarin. „Hast du noch so was?“ Der Produktionsleiter staunte nicht schlecht, als ihm Theresia Knör wenig später original verpacktes Lametta der gesuchten Art in die Hand drückte. Was er ihr schuldig sei, habe der verdutzte Mann vom Film gefragt. „Nichts“, habe sie erwiderte, „ich habe habe meine Bezahlung doch schon“ - und meinte damit das Glück, ihren Star getroffen zu haben.

Die Melchingerin hatte das Anwesen schon beinahe wieder verlassen, als sie ihn nochmals sah. Halmer kam aus dem Haus, um im Cateringzelt einen Happen zu essen. In der Dunkelheit habe er sie nicht bemerkt. Da habe sie seinen Anblick einen Moment ganz für sich allein gehabt: „Er ist schon ein Knuddelbär“, habe sie sich gedacht, und sich anschließend leise entfernt. Sie wollte den Zauber des ersten Eindrucks und der herzlichen Verabschiedung nicht zerstören. Mit dieser unvergleichlichen Erinnerung ist sie nach Hause gefahren.

Nachbemerkung: Sicher wird die „Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ zu einem großen Kinoerfolg. Was wäre der Film aber ohne das Original-Lametta, das Theresia Knör für die Requisiten aufgetrieben hat?