Melchingen Theater Lindenhof feiert Richtfest

Melchingen / SWP

Der Umbau schreitet zügig fort, die Mehrkosten halten sich im Rahmen.

Seit Mai 2017 wird im Theater Lindenhof umgebaut. Bereits seit Dezember 2017 steht das neue Foyer als Verbindung zwischen Haupthaus und Scheune und ist gleichzeitig neuer Empfangsraum. Und seit Frühjahr 2018 wird am Erweiterungsbau gearbeitet.

Hinter der Theaterscheune entstehen ein Versorgungstrakt mit Lasten- und Personenaufzug sowie eine Probebühne. Inzwischen haben die Zimmermänner das Dach des Anbaus erstellt. Am heutigen Dienstag wird nun zünftig Richtfest gefeiert.

Feiern werden in erster Linie die über dreißig Handwerker und Architekt Andreas Hartmaier, die täglich alles dafür tun, dass kurz vor Silvester in der Scheue wieder gespielt werden kann. Aber auch die Mitarbeiter sind in Feierlaune und voller Vorfreude.

Momentan ist die Verwaltung ausgelagert und der Arbeitsalltag besteht aus einem ständigen Hin und Her zwischen Haupthaus und Büro. Laut Bauleiter Philipp Knöpfler ist der Bühnenboden bereits eingebaut und auch der Unterbau für die neue Tribüne steht. Im Erdgeschoss nehmen die neuen Sanitärräume und Garderoben für die Schauspieler immer mehr Gestalt an. Diese Woche werden die Zimmermänner auch die neue Außenfassade angehen. Ein Teil davon wird mit Holz verschalt. Nächste Woche geht es an die Hinterbühne, die im Moment noch im Freien liegt. Am 29. Dezember soll das erste Mal in der Scheune gespielt werden.

Laut dem Kaufmännischen Leiter Christian Burmeister-van Dülmen halten sich die Mehrkosten für den mit 2,5 Millionen veranschlagten Bau, wenn man die aktuelle konjunkturelle Lage betrachtet, mit 150 0000 Euro im Rahmen. Das Theater ist jedoch für jede Spende dankbar. Immerhin konnten schon 20 Sitz- und vier Treppenpaten geworben werden. „Wir freuen uns sehr, wenn wir merken, dass unsere Nachbarn und Freunde aus der Industrie uns als Kulturbetrieb unterstützen möchten“, so Intendant Stefan Hallmayer. Und er freut sich, dass nach dem Umbau endlich mehr Raum ist, um bei Anfragen für Firmenfeiern oder private Veranstaltungen attraktive Angebote machen zu können. Bisher war im Theaterbetrieb dafür oft einfach buchstäblich kein Platz.