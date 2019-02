Melchingen Tennisclub bald schuldenfrei

Melchingen / Adelbert Barth

Eine durchweg positive Bilanz des vergangenen Jahres zog der Vorsitzende Frank Barth bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Melchingen im Gasthaus „Lauchertquelle“.

Zwar, so Barth, sei der Start in die Saison etwas holprig verlaufen, da das erste Bändelesturnier wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden musste. Doch nach einer Aufarbeitung der Plätze waren sie über das ganze Jahr in einem hervorragenden Zustand. Bereits im Frühjahr wurden rund um das Tennisgelände Bäume und Sträucher zurückgeschnitten, so dass das Gelände auch optisch eine Augenweide ist.

Erfreulich war in den Augen des Vorsitzenden, dass sich vier Mannschaften an der Verbandsrunde beteiligten. Dabei schaffte die Damenmannschaft 1 in der Bezirksstaffel sogar den Aufstieg. Auch die beiden Jugendmannschaften (in Kooperation mit dem Tennisclub Stetten) erzielten bei ihrem ersten Einsatz sehr gute Resultate.

Auch die große Beteiligung an der Vereinsmeisterschaft freute Barth rückblickend. Durch die vielen Vor- und Zwischenrundenspiele konnte der Wettkampfcharakter aufrecht erhalten werden und die Zuschauer sahen spannende Spiele.

Besonderen Dank sprach Barth seinem Vorgänger Reinhold Schopp aus. Er führte junge Familien in die Grundlagen des Tennisspiels ein. Wie Barth sagte, möchte man die Familien und die Jugend noch stärker ins Vereinsleben einbinden.

Schriftführerin Chantal Werner erinnerte in ihrem Bericht auch an das dreitägige Trainingslager der Damen am Schluchsee und an viele gesellige Unternehmungen, etwa an das Dreikönigswürfeln oder an die Maiwanderung.

Dass sich der Tennisclub finanziell verbessert hat, legte Kassiererin Nicole Schanz der Versammlung dar. Aufgrund guter Einnahmen wird das Darlehen für die Platzsanierung bald abbezahlt und der Verein in absehbarer Zeit schuldenfrei sein. Die Richtigkeit dieser Angaben bestätigten die Kassenprüfer Tanja Weiß und Gregor Götz.

Philipp Götz, der das Amt des Sportwartes kommissarisch führt, berichtete über die sportlichen Aktivitäten und gratulierte den amtierenden Vereinsmeistern Lisa Maichle und Philipp Götz. Die meisten Bändel beim Bändelesturnier, auch das sagte Götz, erkämpften sich Reinhold Schopp und Maik Schweikhard.

17 Jugendliche wurden beim Sommertraining von Chantal Werner, Philipp Götz und ihr selbst trainiert – berichtete Jugendwartin Doris M.Götz.

An der Kooperation Schule-Verein, die Juliane Brandstetter betreut, haben elf Kinder teilgenommen. Bei den Jugendlichen ist ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, freute sich Doris Götz. In diesem Jahr werden man mit dem Nachwuchs wieder an der Talentiade der Volks- und Raiffeisenbanken teilnehmen, kündigte sie an.

Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue führte die Entlastung der Vorstandschaft herbei und bedankte sich für die vielseitigen Aktivitäten des Vereins. Die Neuwahlen waren anschließend Formsache und so endete die Versammlung als gemütliches Beisammensein.