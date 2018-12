Burladingen Tänze und Sketche erfreuen die TSVler

Auszeichnungen für erfolgreiche Sportler

Meister und Vizemeister Bei der Sportlerehrung, die im Rahmen der TSV-Weihnachtsfeier in der Stadthalle stattfand, wurden von der Abteilung Leichtathletik Wendelin Acker als Deutscher Meister im Wurffünfkampf und WM-Vizemeister in weiteren Disziplinen sowie Georg Nadler für seinen Sieg beim Leichtatlethik-Mehrkampftag in Ostdorf geehrt. Die Mannschaft U12 weiblich der Abteilung Tischtennis wurde Vizebezirksmeister. Von der Abteilung Volleyball wurde die U12 weiblich Zweite bei den Württembergischen Meisterschaften, die U16 weiblich Bezirksmeister und die zweite Damenmannschaft stiegen in die Landesliga auf. Bei der Abteilung Handball belegte die E-Jugend gemischt Platz 1. Auch diese Mannschaften erhielten Auszeichnungen. Von der Abteilung Schwimmen wurden Pauline Eissler, Daniel Maier, Carla Hirssig, Arwed Albrecht und Heidi Baumann für hervorragende Ergebnisse geehrt.