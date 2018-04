Geburtstagsfeier SWR 3-Live-Lyrix kommen in die Stadthalle

Burladingen / HZ

Der Kulturverein Burladingen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Unter mehreren Veranstaltungen präsentiert der Verein am 20. Oktober in der Burladinger Stadthalle „SWR 3 Live-Lyrix“. Der Vorverkauf für die Veranstaltung hat begonnen; Karten gibt es ab sofort bei Elektro Seemann in Burladingen und über das SWR 3-Service-Center, Telefon 07221/300300, oder unter www.swr3service.de.

Raritäten im Gepäck

Was sind „SWR 3 Live-Lyrix“? Antwort für alle, die nicht Radio hören: Das Programm bringt die Songtexte aus dem Radio auf die Bühne, setzt das akustische Textzeilen-Puzzle Stück für Stück zusammen und stützt die Geschichten mit einem optischen Kostümfestival.

Das SWR 3-Live-Lyrix-Team um Ben Streubel, Alexandra Kamp und Ronald Spiess hat aktuelle Hits, Klassiker und so manche Rarität im Gepäck. Sie erzählen die Geschichten der Pop- und Rockmusik und schicken den Zuschauer auf eine Achterbahn der Gefühle. Musik und Geschichten zum Fühlen, Lachen, Schaudern, Staunen und Nachdenken – das sind die „SWR 3 Live-Lyrix“.

Noch zwei weitere Partys

Als weitere Geburtstagsveranstaltungen kündigt der Kulturverein eine Partynacht am Samstag, 10. November, in der Stadthalle mit der Band „Lieder à la carte“ und dem Kabarettisten Bernd „Hämmerle“ Kohlhepp an. Außerdem soll es am 24. Juni eine Neuauflage des legendären Kulturvereins-Sommerfestes am Fehlaquelltopf in der Burladinger Stadtmitte geben: Summer in the City, heißt es dann.