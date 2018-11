Stetten u. H. Stetten im Halloween-Fieber

Stetten u. H / Eugen Leibold

Der FC Stetten/Salmendingen hat mit seiner Halloweenparty in der Festhalle Stetten voll ins Schwarze getroffen.

Der FC Stetten/Salmendingen hat mit seiner traditionellen Halloweenparty am Mittwoch in der Festhalle Stetten u. H. wieder voll ins Schwarze getroffen. Wie schon in den Vorjahren entwickelte sich diese Party zu einem wahren Besuchermagnet. Vorwiegend jüngere Besucher unter 30 Jahren waren aus einem weiten Umkreis in die Albgemeinde gepilgert, um hier Halloween zu feiern. Wie üblich setzte der größte Besucheransturm erst gegen 22 Uhr ein. Vor den Toren der Stettener Festhalle bildete sich eine längere Menschenschlange, in der die Festgäste geduldig auf den Einlass warteten. Die Verantwortlichen des FC Stetten/Salmendingen achten jedes Jahr sehr genau auf die Einhaltung der Jugendschutzbedingungen. Für die Halloweenparty am Mittwoch wurde erneut ein Sicherheitsdienst engagiert. Viele der Besucher kamen verkleidet zu diesem Event, aber so wild wie sie schon waren, zeigten sich die Kostümierungen dieses Mal nicht. Das Bewirtungsteam in der Festhalle war bestens auf den Ansturm vorbereitet und hatte alle Hände voll zu tun. An der „längsten Theke der Alb“ hatte man die Qual der Wahl, für sich das beste Getränk zu finden. Aber auch für den Hunger war vorgesorgt worden. Der deftige „Halloween-Burger“ war, wie schon in den Vorjahren, wieder sehr gefragt. Für die zu dieser Megaparty passende Musik sorgten wieder die DJs Bernd Schäfer und Tim Bayer. Bis spät in die Nacht wurde kräftig gefeiert.