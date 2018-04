Hauptversammlung Starzelner Sportfreunde ohne Chef

Starzeln / Von Eugen Leibold

Am Beginn der Hauptversammlung der Sportfreunde Starzeln standen Grußworte der scheidenden Vorsitzenden Andrea Puma. Ein besonderer Gruß ging an den Ortsvorsteher Berthold Krieg und an den Präsidenten des Turngaus Zollern-Schalksburg, Jürgen Koch. Danach folgte der Bericht von Schriftführer Luis Pfister. Dieser ließ zuerst die letztjährige Hauptversammlung Revue passieren. Danach teilte er mit, dass der Verein derzeit 255 Mitglieder zählt.

Kassierer Fritz-Josef Diebold gab in der Folge Einblick in die Finanzen des Vereines. Dass er die Bücher ordnungsgemäß führt, wurde ihm von den Kassenprüfern Ferdinand Faigle und Josef Musler bestätigt.

Es folgten die Berichte der Abteilungen. Für die Damengymnastik berichtete letztmalig Magdalena Kuster, die im Laufe des vergangenen Jahres ihr Amt wegen Krankheit niederlegen musste. Sie, so Kuster, sei sehr froh, dass mit Sieglinde Kuss eine gute Nachfolgerin für sie gefunden wurde. Die weiteren Berichte der Abteilungen „Fit for Fun“, Radsport, Ski/Snowbord, Kleinkinderturnen und Kinderturnen machten deutlich, dass die Angebote der Sportfreunde in Starzeln gerne angenommen werden.

Nach den Berichten führte Ortsvorsteher Berthold Krieg die Entlastung des Vorstands herbei. Zugleich dankte er den Sportfreunden für ihr Engagement auch zum Wohle der Gemeinde. Er, so Krieg, hoffe, dass dies auch in Zukunft so bleiben möge.

Nach den Ehrungen richtete die Vorsitzende Dankesworte an Magdalena Kuster für ihr 31-jähriges Engagement für die Damengymnastik. Danach übergab sie das Wort an Jürgen Koch, der Magdalena Kuster ebenfalls Lob und Anerkennung zollte – und ihr die Silberne Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbunds überreichte.

Bei den Wahlen blieb das Amt des Vorsitzenden vakant, nachdem Andrea Puma nicht mehr kandidierte. Das Amt des Schriftführers bleibt bei Luis Pfrister. Ebenfalls bestätigt wurden der 1. Beisitzer Oliver Diebold und die Leiterin Damengymnastik Martina Mauz. Kommissarisch geführt wird der Verein von der 2. Vorsitzenden Valentina Uhlmann-Krieg.

Zum Ende der Versammlung appellierte Kassierer Fritz-Josef Diebold an die Mitglieder, gemeinsam nach einem neuen Vorsitzenden zu suchen. Andernfalls drohe die Gefahr, dass noch weitere Vorstandsmitglieder ihre Ämter niederlegen.