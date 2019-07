Die Burladinger Stadtmusiktage haben nichts von ihrer Frische verloren. Der Auftakt im Festzelt des Gauselfinger Musikvereins verlief vorbildlich. So wie das umgebende Dorffest auch.

Bürgermeister Peter Höhnle eröffnet die ersten Burladinger Stadtmusiktage, Stadtmusikdirektor Hans Schellinger dirigiert den Gesamtchor. Das war 1978 in Ringingen. Eine Riesensache! Vier Jahrzehnte danach haben die 40. Stadtmusiktage, die am Samstag in Gauselfingen eröffnet wurden, nichts von ihrer Kraft und Frische und Fröhlichkeit verloren.

Harry Ebert, der Noch-Bürgermeister, war allerdings nicht dabei, er hatte sich wegen anderer Termine entschuldigen lassen – und nicht vergessen, ausrichten zu lassen, er könne auch niemand anderen schicken, weil der Gemeinderat seine Bürgermeister-Stellvertreter zurückgezogen habe.

Wer indessen wusste, dass das gewählte und bezahlte Stadtoberhaupt wegen „Krankheit“ nicht an der vergangenen Stadtratssitzung anwesend war, aber stattdessen an einer Geburtstagsfeier teilnahm, wird sich seinen Teil gedacht haben. „Naja“, meinte lapidar Othmar Schneider, nachdem er die Entschuldigung des Schultes vorgetragen hatte. Der Vorsitzende des Gauselfinger Musikvereins ließ sich die Freude am Fest aber nicht nehmen und schritt zum Fassanstich.

Der gab journalistisch wenig her, kein Danebenhauen, kein spritzendes Fass, Schneiders Hiebe saßen. Ein paar Mal sauber drauf geklopft und der Spunten saß bombensicher im Fässle, die ersten Halben flossen schäumend in die Krüge. Ein Prosit der Gemütlichkeit! Dazu spielten die Kapellen der Musikvereine Stetten-Hörschwag und Killer-Starzeln sowie die Kornbühlmusikanten.

Viel los war um diese Uhrzeit im Festzelt vor dem Rathaus noch nicht, die Bürger mögen noch gewerkelt oder in der Badewanne gelegen haben. „Ob das heute was wird?“, fragte ein Zweifler. Es wurde! Die Stadtmusiktage waren bekanntlich ins Dorffest der Gauselfigner Vereine eingebettet. Keine Stunde später fiel es schon nicht mehr ganz so leicht, im Hauptzelt und in den weiteren daneben noch einen Platz auf den Bänken zu finden. Das Fest kam bei Traumwetter so richtig in Fahrt.

Gute Laune, froh gestimmte Gesichter. So ging’s hinein in die Nacht und in den zweiten Tag des Gemeindefestes und der Stadtmusiktage. Die HZ wird natürlich von dem zweiten Tag des gelungenen Festes noch weitere Bilder veröffentlichen.