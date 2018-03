Burladingen Stadtkapelle reist im Mai nach Schweden

Burladingen / Vera Bender

Das 170. Jahr ihres Bestehens hat die Stadtkapelle Burladingen bereits gekonnt eingeläutet. Nun geht es rasant weiter.

Bei der Hauptversammlung der Stadtkapelle Burladingen am Samstagabend im Gasthaus „Kesselhaus“ blickte der Vorstand auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück. Viel interessanter ist allerdings der Ausblick aufs laufende Vereinsjahr. Schließlich wird die Stadtkapelle 170 Jahre alt und hat beim Neujahrskonzert im Januar bereits ein „Best-of“ der vergangenen 40 Jahre gespielt. Denn so lange hat das Neujahrskonzert schon Tradition.

Am 21. April soll ein großes Festkonzert in der Stadthalle mit der Stadtkapelle Metzingen folgen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, wie Vorsitzender Ralf Burkart vermeldete. Alle Fördermitglieder und ehemaligen Musiker seien dazu eingeladen – summa summarum 500 Leute.

Ende Mai schon werden dann die Koffer gepackt, denn die Kapelle reist Richtung Schweden, um auch in Boxholm einige Auftritte zu absolvieren, und vor allem, um mit der befreundeten Kapelle einige schöne Tage zu verbringen. Ende September wird man dann in Burladingen die Stadtmusiktage ausrichten und nach einem großen Festakt am Samstagabend zu einem Familientag am Sonntag einladen.

Neben all diesen besonderen Glanzpunkten werden die normalen und traditionellen Aktivitäten der Stadtkapelle Burladingen weiterlaufen, auf die Vorsitzender Elmar Schoser hinwies. Da wären die Umrahmung des Fronleichnamsgottesdienstes mit Wanderung und Grillfest, die Metallschrottsammlung, die Umrahmung des Volkstrauertages, das Kirchenkonzert in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, die Eröffnung des Burladinger Weihnachtsdorfes und die Weihnachtsfeier.

Jugendleiter Mario Kraft ergänzte die Liste um Muttertagsmatinee, Probenwochenende, Bewirtung beim verkaufsoffenen Sonntag und das Jugendlager. Erst bei der Weihnachtsfeier hatte das neu gebildete Kinderblasorchester seinen ersten öffentlichen Auftritt.

Dass bei dieser Vielzahl an Terminen und Aktionen das Orchester auf sehr hohem Niveau spielt, war für Dirigent Thomas Wunder überhaupt kein Thema. Souverän seien die musikalischen Auftritte gemeistert worden. Und beim Wertungsspiel in Bregenz habe man von über 30 internationalen Kapellen den dritten Platz belegt.

Bei so viel Umtrieb hatte Kassier Steffen Schuler natürlich einiges zu tun. 2017 standen Ausgaben von rund 61 000 Euro Einnahmen von zirka 59 000 Euro gegenüber, so dass der Kassenstand aktuell etwa 25 000 Euro beträgt. Mit Zuschüssen, Spenden, Beiträgen und Instrumentenmieten sind die Ausgaben für Noten, Uniformen, Instrumente und Ausfahrten allein nicht zu stemmen. „Deshalb müssen wir festeln, damit sich die Kasse wieder füllt“, beschrieb Kassenprüfer Walter Kraft den Veranstaltungs-Kreislauf. All die guten Nachrichten konnten eigentlich nur noch vom Ehrungsmarathon getoppt werden, bei dem Gustolf Kohler vom Blasmusikkreisverband sechs Aktive und der Verein 14 Fördermitglieder auszeichneten.