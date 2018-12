Hermannsdorf Schwerverletzt nach Aufprall gegen Baum

Hermannsdorf / Eugen Leibold

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf einer Straße in Richtung Burladingen.

. Zirka 200 Meter nach dem Spielplatz an der Straße von Hermannsdorf kommend in Richtung Burladingen ereignete sich am Donnerstag kurz nach 16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch nicht bekannten Gründen kam die Fahrerin (einzige Insassin) eines Personenwagens von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Das Fahrzeug schleuderte auf die Straße zurück und blieb auf dem Dach liegen. Die vermutlich schwerverletzte Insassin wurde vor Ort vom Roten Kreuz versorgt. Neben der Polizei aus Hechingen war auch die Freiwillige Feuerwehr Burladingen mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße war bis zur Bergung des Autos unpassierbar.