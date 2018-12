Burladingen Schulleiterin Monika Rudolf offiziell im Amt

Burladingen / Matthias Badura

Die Leiterin des Schulverbundes Burladingen ist jetzt offiziell im Amt – und wurde mit vielen guten Wünschen und Geschenken versehen.

Großes Aufgebot, große Ehrerbietung und Wertschätzung – etwa 200 Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Vertreter der Polizei, der Kirchen, Lehrerkollegen sowie Bürger und nicht zuletzt Freunde und Bekannte kamen am Donnerstag in die Stadthalle, um die offizielle Amtseinsetzung von Monika Rudolf als Leiterin des Schulverbundes Burladingen mitzuerleben, mitzufeiern!

Klangen in den Reden Zweifel durch, ob die Nachfolgerin Michael Linzners ihrer Aufgabe auch gewachsen sein würde? Immerhin vereinigt der Schulverbund drei Schularten unter seinem organisatorischen Dach: Grundschule, Werkrealschule und Realschule; immerhin tummeln sich dort 600 Kinder; und immerhin, das war dann doch in allen Ansprachen zu hören, lebe man in einer Zeit der stürmischen Veränderungen.

Nein, alle Redner waren überzeugt, Monika Rudolf, die einst selber in Burladingen zur Schule ging, werde ihre Aufgabe meistern. Nicht, weil sie bereits Erfahrung als Konrektorin der Hechinger Werkrealschule besitze, sondern deshalb, weil sie offenkundig Führungsqualitäten besitze, weil sie neben aller Durchsetzungsfähigkeit aber auch offen für die Anliegen anderer, kommunikativ und warmherzig sei.

Die „Desiderata“, die man als Einsetzungsurkunde betrachten kann, überreichte namens des Staatlichen Schulamtes Albstadt Schulrat Harald Schempp. Grußworte sprachen Hauptamtsleiter Michael Schäfer, der statt Bürgermeister Harry Ebert für die Stadt gekommen war.

Weitere gute Wünsche überbrachten Schuldekan Franz Gnant, Elternbeiratsvorsitzender Alexander Schülzle, die Schülersprecherinnen Morena Bonanno und Mailin Hipp sowie namens des Lehrerkollegiums Gregor Mößmer. Sehr persönlich gehalten waren die Worte des Amtsvorgängers Michael Linzner. Er sah den Schulverbund bei Monika Rudolf in besten Händen. Alle Redner überreichten Geschenke, meist mit Symbolcharakter, so wie etwa der Schuldekan eine kleine „harmonische Mundharmonika für Monika“.

Die Leiterin des Schulverbundes selbst bedankte sich für das große Vertrauen, die Unterstützung und Kollegialität, die sie überall erfahre. Die Fußstapfen, die Michael Linzner hinterlassen habe seien tief und eine Herausforderung. Dennoch freue sie sich auf die Arbeit, die schon so gut begonnen habe.

Umrahmt wurde die Feier, die Konrektor Hans-Toni Schäfer eröffnet hatte von Chören der Grundschule und der Klasse 6 sowie von der Schulband. Eine vielversprechende Amtseinsetzung, die bei Häppchen und Sekt ausklang.

Ein Rätsel bleibt

Ungeklärt blieb die Frage, warum die Einsetzung so spät stattfand, über drei Monate, nachdem Monika Rudolf ihre Arbeit aufgenommen hat. Und ebenfalls rätselhaft blieb der von ihr gesprochene Satz, sie habe überall offene Türen eingerannt – nur eine nicht. Die des abwesenden Schulträgers und Stadtoberhauptes, mit dem sich ihr Vorgänger überworfen hat? Oder eine ganz andere? Für garstige Politik war an diesem Abend der Harmonie und allseitigen Zufriedenheit jedoch kein Platz. Die Fragen bleiben einstweilen unbeantwortet.