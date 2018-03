Hausen i. K Sattelschlepper havariert in Wohngebiet

Hausen i. K / Hardy Kromer

Täglich neue Kuriositäten bringen die Killertal-Baustelle und der damit verbundene Umleitungsverkehr mit sich. Am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr ist ein überlanger, mit Reifen voll beladener Sattelschlepper aus dem Kreis Sigmaringen im Hausener Wohngebiet Haldesiedlung havariert. Sein Fahrer hatte offenbar einen Weg gesucht, die B 32-Sperrung in Starzeln zu umfahren. Der Großlaster fuhr sich an den schmalen Wohnsträßchen im Schnee fest und konnte nur durch Schlepper-Einsatz eines örtlichen Landwirtes befreit werden. Das war aber nur der erste Schritt: Bis der Mann sein Gefährt wieder aus der Sackgasse heraus manövriert hatte, dauerte es bis gegen 9.30 Uhr. Zwischendurch musste noch die Hohenzollerische Landesbahn gewarnt werden, weil die Wendemanöver in unmittelbarer Nähe des Bahnübergangs vonstatten gingen. Den Haldesiedlung-Bewohnern war derweil die Ausfahrt versperrt. Die Irrfahrt wirft eine grelles Licht auf die aktuelle Verkehrssituation im Killertal: Die Starzelner Sträßchen sind voll von Fahrzeugen, die sich trotz Sperrung durchs Dorf zwängen; auf der Killermer Ortsdurchfahrt Richtung Ringingen drängen sich die Schwerlaster, die den ausgeschilderten Weg nehmen, und überall fragen sich die Killertal-Bewohner, warum die Behörden keine Anstrengungen unternehmen, den Durchgangsverkehr über eine wirklich großräumige und gut ausgeschilderte Umleitung aus dem engen Killertal herauszuhalten.