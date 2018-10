Hausen Sandra Topler schießt den „Lachkracher“

Hausen / Matthias Badura

Den besten und den miserabelsten Schuss platzierte beim Ehrenscheibenschießen des Schützenvereins Hausen eine Anfängerin.

Gesellig und fröhlich geht’s in jedem Herbst beim Jedermann-Schießen des Hausener Schützenvereins in dessen Clubheim zu. Dieses Mal gab es aber noch einen Lachkracher obendrauf – nämlich als ausgerechnet Sandra Topler, die Chefin der „Pfotenengel“, mit einem fehlgegangenen Schuss einen Jagdhund niederstreckte. Nicht erschrecken, verehrte Leser – die Kugel aus dem Kleinkalibergewehr traf lediglich einen Wauwau, der als Zierde auf einer der Ehrenscheiben aufgemalt war. Das eigentliches Ziel wäre das Wildschwein im Zentrum der Scheibe gewesen, doch das blieb verschont. Jedenfalls von der Kugel Sandra Toplers. Nochmals: Es ist kein wirkliches Tier zu Schaden gekommen!

Genau betrachtet war die Sache sogar noch komischer, weil Sandra Topler nämlich das erste Mal am Hausener Jedermann­-Schießen teilnahm. Aber obwohl sie absolute Anfängerin war und obendrein noch Linkshänderin ist, die mit einer Rechtshänder-Waffe schießen musste, hatte sie bei einer vorherigen Scheibe den besten Schuss platziert! Mitten rein, gegen alle Konkurrenz!

Natürlich ging’s an diesem Nachmittag nicht nur deshalb so vergnügt im Schützenstüble zu: das Bier war kalt, das Essen mit Schnitzeln oder Bratwürsten reichhaltig, die Sonne lachte durchs Fenster, und so konnte man im Kreis der Vereinskameraden und weiteren Gästen rundum zufrieden sein.

Schützenchef Josef Musler bedankte sich bei den Vereinen und Gruppen für die Teilnahme an diesem Schießen, bevor Joachim Horn, der seit kurzem kommissarischer 2. Vorsitzender der Schützen ist, die Sieger ehrte und die Ehrenscheiben und weitere Trophäen überreichte.

Die Edelweiß-Brosche hatte sich Moritz Hennig verdient, den Edelweiß-Stiel holte Josef Deibert, die Sapie ging an Rolf Theurer. Die besten Ehrenscheiben-Schützen waren: Markus Späth: Auerhahn; Josef Deibert: Hirsch; Karl-Heinz Cavada: Wildsau (mit angeschossenem Dackel); Carsten Heinz: Jäger; Moritz Hennig: Fuchs.

Die Ehrenscheibe Gamsbock, die der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Starzeln unter sich ausschoss, nahm verdientermaßen Christian Pressa entgegen; die Ehrenscheibe Adler der Pfotenengel sicherte sich Sandra Topler. Natürlich erhielten alle Sieger herzlichen Applaus. Und ebenso selbstverständlich war das Beisammensein damit noch längst nicht beendet, fröhlich ging es dem Abend entgegen.