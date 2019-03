Gauselfingen Rudi Kanz: Gauselfingen hat es gut!

Gauselfingen / Matthias Badura

Närrisch oder narret? Gauselfingens Ortsvorsteher Rudi Kanz präsentierte sich beim Rathaussturm selbstbewusst in einem T-Shirt, auf dem zu lesen stand: „Ihr habt es echt gut, ihr habt ja mich!“

In Gauselfingen hängt der kommunalpolitische Segen bekanntermaßen derzeit ein wenig schief, zwei Listen, die sich nicht ganz grün sind, treten zur Ortschaftsratswahl an. Bei der Präsentation der „Bürger für Gauselfingen“ wurde Kanz kritisiert – wogegen er sich heftig wehrte. Und bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung hat es ebenfalls Stunk gegeben. Kanz war der Kragen geplatzt, er hatte einen verdienten Mitbürger bezichtigt, der habe noch nie etwas für die Gemeinde getan.

Ein absoluter Fehler und nicht gerechtfertigt – wie kanz gestern, als man im Sonnenschein vor dem Rathaus auf die anstürmenden Narren wartete, der HZ anvertraute. Er sei in der Sitzung emotional aufgeladen gewesen. Er habe sich inzwischen in aller Form bei dem Mitbürger entschuldigt.

Ein bisschen plauderte er auch noch über sein Alt-und-Jung-Wohnen-Projekt, über das derzeit viel im Dorf gemunkelt wird. Für dieses Projekt gebe es, einen Investor, 40 Wohnungen seien im Gespräch und die Grundstückseigentümer des vorgesehenen Geländes verhandlungsbereit. Womöglich könne dort, an der Bahnlinie, auch die neue Festhalle zu stehen kommen – so seine Vorstellung.

Sprach da der Narr aus Kanz? Nein, widersprach dieser, das sei sein Ernst. Wenn alles gut laufe, bringe er das Vorhaben noch im Laufe seiner Amtszeit auf den Weg. Ob man das – Prost! – auch schreiben dürfe? Ja, erwiderte Kanz, das dürfe die Bevölkerung wissen.

Damit war dann auch Schluss mit Politik. Oder fast. Narrenvater Sven Rempe und seine Leute nahten, um die Schlüsselgewalt des Rathauses an sich zu nehmen. Angesichts des herrlichen Wetters blieb man an Ort und Stelle sitzen. Der Narrenchef glossierte das Dorfgeschehen, teilte nach allen Seiten aus mahnte aber innenpolitisch zur Besonnenheit, als er auf die zwei Listen für die Kommunalwahl zu sprechen kam: „Dass es in Gauselfinga vieles dopplet geit, braucht gar et des schlechteste sei, liabe Leit. Des Interesse an der Kommunalpolitik isch riesig – des isch jo guat, aber et der Zinnober, der sich inter da Kulissa abspiela duat! Gehendel, privat oder em Verei’, g’hört doch gwiß et so in d’Öffentlichkeit nei. Om die Sache sollt es sich doch ällaweil dreha, do kenned sich älle a bissle mei gea“.

Weiter sorgte er sich um den Datenschutz beim Urnengang – und gab dem Stadtoberhaupt eins mit: „Dia nächste große Wahla, goad ei in die Anala, zusätzlich zom Wahlkreuz g’hört an Unterschrift, dass ma mit dera Dataweiterverarbeitung einverstanda ischt. Ohne die Unterschrift wird die Stimme nicht gezählt, so hot’s d’r Hauptamtsleiter Schäfer schao verzehlt. Doch der ischt wia so viele Fraua ond Manna, am Ebert in d’r letzta zeit vor d’r Stange ganga!“

Ein bisschen Schelte gab’s dann auch noch für Namensverwechslungen in der Lokalpresse – aber das war natürlich gänzlich an den Haaren herbei gezogen.

Unbeschwerter ging es in Burladingen zu, wo die Nautle unter Narrenvater Josef „Ente“ Entress zunächst die Schüler des Progymnasiums befreiten. Und wo sie von Rektor Johannes Hess fürstlich bewirtet wurden. Was den Narren schmeckt und mundet wusste Hess genau, schließlich agierte er in diesem Jahr beim Fasnetsspiel als Kassenbub.

Im Pausenhof der Grundschule wurde Schulverbunds-Rektorin Monika Rudolf vor versammelter Schülerschar neu eingekleidet, die einstmalige Schneidstuhlreiterin erhielt ein Nautle-Hemd mit zughörigem Tuch. Entress schärfte ihr ein, bei der Schülerbefreiung im nächsten Jahr wolle er sie sehen in diesem Kittel – „susch erkenna mir dir ab dein Lehrertitel!“