Burladingen Riegel für Rechtsextreme

Matthias Badura

Wie kam die Vermietung der Burladinger Stadthalle an den rechtsgerichteten „Stuttgarter Aufruf“ zustande? Das wollten beide Fraktionen des Burladinger Gemeinderates von Bürgermeister Harry Ebert am Donnerstagabend wissen. Außerdem wollte man erfahren, wie hoch sich die Kosten belaufen, die den Steuerzahlern der Stadt etwa durch die Errichtung der Absperrungen vor der Halle entstanden sind. Beide Fraktionen beantragten eine Änderung der Benutzerordnung, dahingehend, dass die „gute Stube“ der Stadt nicht mehr an extreme Gruppierungen vermietet wird.

Der Freie Wähler Alexander Schülzle nahm Bürgermeister Ebert scharf ins Visier. Die Veranstaltung sei absolut nicht im Interesse der Mehrheit der Burladinger Bürger gewesen, gleichzeitig habe er, Schülzle, auf seine Anfragen im Vorfeld, was sich da zusammenbraue, „bis heute“ keine Auskunft aus dem Rathaus erhalten. Der Bürgermeister habe sich zwar nachträglich von dem Treffen der Rechtsextremen distanziert und bezeichne sich immer wieder als „unabhängig“, aber das nahm ihm Schülzle nicht ab. So habe der „Stuttgarter Aufruf“ Dankesworte für die Hallenvermittlung an ihn gerichtet und andernorts trete er als „AfD-Bürgermeister“ auf. „Ich frage mich, wer da wen für dumm verkauft.“

Burladingen ein braunes Nest? Unter den Teilnehmern der Versammlung in der Stadthalle, meinte Schülzle, seien vor allem Auswärtige gewesen, unter den Gegendemonstranten auf dem Platz dagegen eine – wenn auch überschaubare aber doch vorhandene – Anzahl von Einheimischen. Beim Fasnetsspiel mit seiner mehr als vierfachen Besuchermenge, zog der Freie Wähler den Vergleich, habe es sich dagegen überwiegend um Bürger der Gesamtstadt gehandelt. Man erkenne daran deutlich die wahre Geisteshaltung der Burladinger.

Es sei im Vorfeld der Kommunalwahl viel vom „Neustart im Gemeinderat“ die Rede, fuhr Schülzle fort, zu diesem Neustart gehöre jedoch auch der Bürgermeister. Ob Schülzle damit meinte, dass Ebert seine Haltung ändern oder ob er sein Amt niederlegen soll, blieb unklar.

Der Bürgermeister selbst unterhielt sich während der Rede des Freien Wählers mit seinen Nebensitzern – was Schülzle ärgerte. Ebert möge ihm zuhören, forderte er ihn auf. An diesem Verhalten erkenne man seine Missachtung des Gemeinderates.

Dörte Conradi, CDU, pflichtete Schülzle bei, die Vermietung sei ein „völlig falsches Signal“ nach außen gewesen. Ebert hätte es in der Hand gehabt, die Veranstaltung abzulehnen. So habe sie Rechts- und im Gefolge Linksextreme nach Burladingen gezogen. „Gottseidank ist es ruhig geblieben.“

Ebert äußerte sich am Schluss nur knapp. Die Hallenanfrage nach der Halle sei von einem Privatmann und Landtagsabgeordneten eingegangen. „Wenn dieselbe Gruppe morgen wieder anfragt, kriegt sie die Halle wieder.“ Sollte der Gemeinderat das nicht dulden wollen, liege es an ihm, die Benutzerordnung zu ändern.