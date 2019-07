Das Progymnasium Burladingen verabschiedete 26 Schülerinnen und Schüler, 17 davon mit Preisen und Belobigungen.

Die Abschlussfeier der Schüler der Klasse 10 des Progymnasiums Burladingen begann mit einem meditativen Einstieg in der evangelischen Versöhnungskirche. Danach trafen sich die Entlassschüler, das Lehrerkollegium und die Verwandten der Schüler in der schön dekorierten Stadthalle Burladingen.

Zum Einstieg sangen die Entlassschüler, die den musikalischen Teil der Feier durchweg selbst gestalteten, das Lied „Schön war die Zeit“ mit einem Text, der ans Schullandheim auf Amrun erinnerte.

Danach blickte Schulleiter Heß auf die Schulzeit der Entlassschüler am PG zurück. Er verglich die sechs Jahre mit „sechs Jahren Treppensteigen“. Zirka 7500 Unterrichtsstunden und knapp 200 Klassenarbeiten seine in dies Zeit gefallen. Die Schüler hätten dies alles „bravourös gemeistert“. Ein Dank ging auch an die Lehrer sowie an die Eltern, ohne deren Unterstützung ein erfolgreicher Schulbesuch nicht möglich wäre. Den Entlassschülern wünschte der Schulleiter für die Zukunft alles Gute.

Elternvertreter Michael Mauz gab den jungen Leuten folgenden Wahlspruch mit auf den weiteren Lebensweg: „Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe – Wer etwas erreichen will, sucht Wege“.

Anschließend bedankten sich die Klassensprecher Teresa Burkart und Elias Jauch bei den Lehrern und den Eltern. An ihre Schulkameraden richteten sie zum Abschied die Worte: „Es braucht Mut, erwachsen zu werden, und der zu sein, der du wirklich bist.“

Die beiden Klassenlehrer Kristina Bissport und Christopher Bartels lobten die Abschlussklasse und ihren „tollen Teamgeist“. Bei der anschließenden Zeugnisausgabe wurden 17 von 26 Schüler mit Preisen und Belobigungen ausgezeichnet. Dann ging es zum gemütlichen Teil über. Die Pilgermädels um Susi Ruf sorgten für das leibliche Wohl der fast 200 Gäste.