Die Abschlussklasse des Burladinger Progymnasiums reiste in die Bundeshauptstadt und besuchte dabei auch die Wahlkreisabgeordnete und Staatsministerin für Integration, Annette Widmann-Mauz.

Die Abschlussfahrt der 10 Klasse des Proymnasiums Burladingen führte in diesen Wochen in die Hauptstadt Berlin. Die Fahrt stand neben der aktuellen Politik auch im Zeichen der Vergangenheit. Und hier wiederum standen die NS-Zeit und die DDR-Geschichte im Fokus.

So besuchte man das ehemaligen Stasigefängnis Hohenschönhausen und das Holocaustmahnmal. Auch die Ausstellung „Mythos Germania“ des Vereins Berliner Unterwelten besichtigten die Burladinger Progymnasiasten.

Hier wurden den Schülern Adolf Hitlers Allmachtsfantasien im Bezug zu seinen größenwahnsinnigen Architekturplänen seiner neuen Hauptstadt „Germania“ vorgestellt. Besonders interessant war dabei das Original­modell aus dem Film „Der Untergang“. Wären die Pläne verwirklicht worden, hätte das Brandenburger Tor neben der neuen Kuppelhalle wie ein Pförtnerhäuschen ausgesehen.

Fragen an die Ministerin

Aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die aktuelle politische Situation war, wie gesagt, Thema der Reise. Es ging in den Bundestag und zu einem Besuch der CDU-Wahlkreisabgeordneten Annette Widmann-Mauz. Die Staatsministerin für Migration und Integration beantwortete Fragen der Progymnasiasten und erläuterte den Alltag eines Politikers, der vor allem von Verhandlungen und der Suche nach Kompromissen geprägt ist.

Annette Widmann-Mauz machte den Schülern deutlich, dass einfache Antworten auf komplexe Fragen nicht möglich sind. Um Ziele zu erreichen müsse man mit guten Argumenten überzeugen, aber auch die andere Seite hören. Auch wenn solche Prozesse zuweilen langwierig seien und viel Geduld erfordern, führen sie zu Ergebnissen, wie beispielsweise der Ausbau der B28 zwischen Tübingen und Rottenburg zeige.

Zum Schluss machte sie den Zehntklässlern klar, dass sich der Bürger der Politik nicht entziehen kann, da jedermann durch sein tägliches Handeln an der Politik teilnehme und sie auch beeinflusse. Für die Schüler war es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, ihre Wahlkreisabgeordnete persönlich kennen zu lernen.

Um das Leben in Berlin auf eigene Faust erkunden zu können, hatten die Besucher von der Alb auch Freizeit. Dabei tauchten sie ein in das Berliner Leben in Kreuzberg und Friedrichshain, aber auch Touristen-Hot-Spots wie die East Side Gallery oder das Brandenburger Tor durften nicht fehlen.