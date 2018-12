Hörschwag Polnische Wirtschaft in Hörschwag

Hörschwag / Eugen Leibold

Der Schwäbische Albverein aus Trochtelfingen spielte in Hörschwag zum elften Mal Theater.

Die SGSL Hörschwag hatte am Wochenende zur 11. Theateraufführung mit dem Schwäbischen Albverein Trochtelfingen ins Bürgerhaus eingeladen. Dort durfte der Vorsitzende Rainer Heinzelmann zahlreiche Besucher willkommen heißen, worauf es sogleich „Bühne frei“ hieß. Mitgebracht hatten die Trochtelfinger das Stück „Polnische Wirtschaft“ von Bernd Gombold.

Eine gute Wahl, wie sich schnell zeigen sollte. Die Zuschauer fühlten sich bestens unterhalten, wahre Lachsalven ließen das Bürgerhaus erbeben. Worum es ging? Werkstattbetreiber Manfred Müller (Ecki Geisse) und seine Frau Monika (Sabine Hack) stehen vor der Pleite. Trotz ihres unermüdlichen Einsatzes ist die wirtschaftliche Lage der räumlich arg beengten Werkstatt katastrophal. Die illegalen Vorschläge von Schwarzarbeiter Kasimir (Patrick Hack) zur Verbesserung der Einnahmen lehnt der auf Ehrlichkeit bedachte Inhaber rigoros ab.

Tochter Martina (Judith Schmid) trägt auch nichts zum Lebensunterhalt bei, sie wohnt als erfolglose Erfinderin mietfrei in der Dachwohnung und lässt sich von ihren Eltern durchfüttern. Zusätzlich erschwert wird die missliche Lage durch die häufigen Besuche der Schwarzarbeiterfahnderin Haargenau (Lena Rau) und die von der Gemeinde angedrohten Zwangsmaßnahmen wegen ausstehender Gewerbesteuerzahlungen.

Die einzige Rettung für den verschuldeten Betrieb wäre der Status einer markengebundenen Vertragswerkstatt, wozu aber als Vorleistung eine Vergrößerung der Betriebsfläche und die Anschaffung moderner Wartungsgeräte notwendig würde. Den benötigten Kredit hierzu verweigert der windige Bankdirektor Dr. Profitlich (Andre Schiffner), will er doch an der bevorstehenden Insolvenz kräftig mitverdienen. Und Bürgermeisterin Kleinschmitt-Großhans (Susanne Klingenstein) möchte das benötigte Grundstück nicht bereitstellen, schließlich ist sie mit dem Bankier beruflich und privat verbandelt. Postbotin Paula (Nicole Arnold) ist unsterblich in Kasimir verliebt, der aber will ihrem Werben partout nicht nachgeben, was Paula in ihrer unbedarften Schwärmerei noch mehr anspornt.

Ein rätselhafter Brief vom Patentamt bringt schließlich die Wende. Eine vermeintlich bahnbrechende Erfindung mit Potenzial in Milliardenhöhe öffnet den Müllers plötzlich Türen – Grundstücke und Kredite werden ihnen jetzt förmlich aufgedrängt. Während sich Monika Müller gleich mit der neuen Lage arrangiert und die unverhoffte Chance für den Betrieb nutzen möchte, bleibt der bodenständige Manfred skeptisch und befürchtet für sich und seine Werkstatt das Schlimmste. Als dann auch noch Kasimirs Tanten Olga (Conny Geisse) und Stanislava (Anja Müh) unangekündigt zu Besuch kommen, nimmt das Unheil vollends seinen Lauf. Jedoch: Am Ende wendet sich alles zum Guten.