Starzeln Flecka-Umzug der Blechle ein voller Erfolg

Starzeln / Eugen Leibold

Allen Zweifeln zum Trotz: Der erste „Flecka-Umzug“ in Starzeln war ein Riesenerfolg.

Es gab Stimmen im Vorfeld, die zweifelten, ob der erste „Flecka-Umzug“ in Starzeln gelingen würde. Recht behalten haben diejenigen, die davon ausgingen, dass diese Premiere mit Gruppen aus dem eigenen Dorf sowie aus Hausen etliche Bewohner beider Gemeinden und noch einige andere Neugierige als Zuschauer auf die Beine bringen würde.

So kam’s dann am Samstag auch. Die strahlende Premiere konnte einem Fasnetsnarren das Wasser in die Augen treiben. Denn das war echte, ungezwungene Dorffasnet, bei der sich groß und klein präsentierten, bei der alle dabei sein wollten und bei der – zumindest gefühlt – alle dabei waren.

Voran marschierten die Gastgeber von den Hailix Blechle, danach folgten die Sportfreunde mit gleich mehreren Riegen. Dabei ließen es sich etwa die Mitglieder der Damengymnastik nicht nehmen, während des Umzuges sportliche Übungen auszführen.

Die Kinderturngruppe der Sportfreunde und die Kindergartenkinder zeigten sich ebenfalls bunt kostümiert. Der Singkreis tauchte in die Welt der Märchen ein, stellte Rotkäppchen und den bösen Wolf, dar. Wobei Dirigent Simmendinger als Wolf das Publikum schreckte.

Dass der Förderverein Starzeln seine Bemühungen für ein Bürgerhaus längst nicht aufgegeben hat, zeigte sich an diesem Tage ebenfalls: Als Bettler versuchten die aktiven Köpfe des Vereins, weitere finanzielle Mittel für ihr Vorhaben zu erschließen.

Die Grundschule Hausen rief mit „Hakuna-Matata“ den Dschungel aus. Noch wilder trieben es nur die Baisen Weiber aus Hausen, die einmal mehr alle Kraft aufbieten mussten, um ihren Strohmann im Zaum beziehungsweise am Seil zu halten. Da nahmen sich die Matzenbacher doch weit friedlicher aus. Den Schluss bildeten die Killertal-Hexa und die Feuerwehr mit ihrer historischen Spritze. Zwischen den Laufgruppen spielten der Musikverein Hausen, die Gillabombber und die Buzzamäggeler, ebenfalls Hausen.

Die Besenwirtschaften mussten allerdings noch eine Weile auf Kundschaft warten, zu schön schien die Sonne, da wollte das Narrenvolk lieber draußen feiern – weshalb die Leute an den Verpflegungsständen alle Hände voll zu tun bekamen.

Das schreit nach Wiederholung

Abends konnte man einen erleichterten und überglücklichen Zunftmeister Richard Mauz antreffen. Nein, auch er hätte nicht mit einer solchen Premiere gerechnet.

Na, das schreit doch geradezu nach einer Wiederholung im kommenden Jahr!