Burladingen Pfister warnt die Stadt vor Kosten

Burladingen / Von Matthias Badura

Die Neugestaltung des Rathausplatzes zieht sich hin, die Arbeiten in der Bahnhofstraße sind eingestellt.

Während das Burladinger Ärztehaus am 1. April eröffnet wird, ist die Neugestaltung des umliegenden Marktplatzes und der Bahnhofstraße, die damit einher gehen sollte, heillos im Verzug: Was den Marktplatz vor dem fast fertigen Ärztehaus betrifft, hat das Bauamt der Stadt noch nicht einmal die Gewerke ausgeschrieben. Bis es zur Vergabe und zum Zuschlag kommt, dürfte mindestens ein Vierteljahr vergehen. Doch auch in der Bahnhofstraße hinter dem Gebäude wird sich in kommenden Monaten nichts bewegen. Gestern kündigte die Stadtverwaltung gegenüber dem Ärztehaus-Investor und Benevit Geschäftsführer Kaspar Pfister die Einstellung der dortigen Bauarbeiten an. Durch den Winter bedingt, würden sie erst im März wieder aufgenommen. Das bedeutet, das gesamte Areal rund um das Ärztezentrum wird wohl frühestens im Herbst 2019 fertiggestellt sein.

Kaspar Pfister rechnet bis dahin mit erheblichen Behinderungen für die Mieter, die ihre Praxen und Geschäfte ab 1. März im Ärztehaus einrichten und ab April betreiben wollen. So werde keine oder nur eine provisorische Zufahrt für Lieferfahrzeuge, zumal aber für die Patienten der Arztpraxen vorhanden sein. Und das Baustellengetümmel werde den Betrieb zusätzlich erschweren – fürchtet der Investor.

In einem Schreiben der Stuttgarter Rechtsanwaltskammer Broll, Schmitt, Kaufmann und Partner ließ Pfister die Stadt schon vor dem gestrigen Bekanntwerden des Bahnhofsstraßen-Baustopps darauf hinweisen, dass es wegen der Verzögerung und der absehbaren Behinderungen zu Mietausfällen kommen könnte – welche die Stadt dann zu begleichen habe.

Wie der Benevit-Geschäftsführer bei einem Pressegespräch gegenüber der HZ betonte, gehe es ihm jedoch gar nicht vordringlich um die etwaigen Mietausfälle. Es sei ihm „zuwider“ Schadensersatz einzutreiben. Sein Ziel sei es, dass die Stadt in der verbleibenden knappen Zeit ihr Möglichstes tut, um das Vorhaben, so weit es noch irgend geht, voranzutreiben.

Ist die Burladinger Verwaltung mit Bürgermeister Ebert an der Spitze nicht fähig, das Projekt umzusetzen? Im Raum steht vor allem der Verdacht, dass sie nicht willens ist und der Bau durch „Dienst nach Vorschrift“ verschleppt wird. Das Vorhaben sei ja nicht erst seit gestern bekannt, immer wieder habe man gedrängt, nachgefragt. Doch Vereinbarungen und Zusagen, die man bekommen habe, würden nicht eingehalten, sagt Pfister.

Tatsächlich drängt auch der Gemeinderat seit Monaten den Bürgermeister und das Bauamt in nahezu jeder Sitzung darauf, tätig zu werden, „Dampf zu machen“. Wie die HZ berichtete, hat das Gremium entsprechende Beschlüsse gefasst. Diese wurden aber nicht umgesetzt. Und wenn, dann später als gefordert, so etwa die Einberufung des Technischen Ausschusses, der die Planung begleiten sollte.

Das Argument, der Winter unterbreche die Arbeiten in der Bahnhofstraße – wo ein Hauptzugang ins Ärztehaus geschaffen werden soll – leuchtet dem Benevit-Geschäftsführer und seinem Stab in keiner Weise ein. Das Wetter sei durchaus noch geeignet. Man könne in kommenden Wochen noch viel erreichen – wenn man es denn wolle. Auch vorbereitende Maßnahmen für den Umbau des Platzes – , sowohl technische wie organisatorische – könnten noch forciert werden, ist Pfister überzeugt.

Der Geschäftsführer kritisiert außerdem, dass er und sein Unternehmen nicht in die Planung eingebunden wurden: „Das ist zwar Hoheitsaufgabe der Stadt, aber man hätte uns ja mal fragen können. Wir machen das schließlich nicht zum ersten Mal.“ In dem Fall hätte er beispielsweise darauf gedrängt, in der Bahnhofstraße Leerrohre für eine spätere Breitbandverkabelung zu verlegen. Die aber sind anscheinend nicht vorgesehen.

Pfister ärgert sich, in jeder anderen Kommune, in der er als Investor aufgetreten sei, habe man mit ihm „Schulter an Schulter“ gearbeitet. Nur in Burladingen, wo es um das landesweit beachtete Ärztehaus und das gesundheitliche Wohl der Bürger gehe, sei das nicht so. Sein Appell richtet sich an die Kommunalpolitiker und maßgeblichen Bürger, sich in der Sache einzusetzen und aufs Tempo zu drücken.

Zur Sprache kommen dürfte Pfisters Warnung vor den Kosten möglicher Mietausfälle wohl auch am kommenden Montag in der nächsten Sitzung des Gemeinderates.