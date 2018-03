Burladingen Pfarrer Christoph Dinkelacker geht in Ruhestand

Burladingen / Matthias Badura

Tannenzäpfle für Dinkel­acker – mit einem Geschenkkorb, der auch verschiedene Biersorten und damit eine Anspielung auf den Namen des neuen evangelischen Pfarrers enthielt begrüßte der damalige katholische Geistliche Karl Leib am 4. November 2001 seinen soeben investierten Amtsbruder in Burladingen. Vorangegangen war die feierliche Einsetzung in der Versöhnungskirche, an der Dekan Dr. Jürgen Mohr, Reutlingen, mitgewirkt und in deren Rahmen Dinkelacker seine Ernennungsurkunde unterschrieben hatte.

Fast 17 Jahre ist das her, eine ganze Generation von Jugendlichen, die er im Lauf der Jahre firmte, kennt Christoph Dinkel­acker als einzigen, als „ihren“ Pfarrer in Burladingen.

Dieser Tage gab die Kirchensynode bekannt, was der engere Kreis um den Geistlichen schon wusste: Dinkelacker tritt zum 1. Juni in den Ruhestand. Am 20. Mai, Pfingstsonntag, wird er seinen letzten großen Gottesdienst in der Versöhnungskirche halten und sich dabei von seiner Gemeinde und sicher auch von zahlreichen Wegbegleitern verabschieden.

Als Pfarrer verabschieden, wohlgemerkt. Als Mitbürger bleiben Christoph Dinkelacker und seine Frau Karin der Stadt erhalten. Die Dinkelackers werden künftig in Gauselfingen wohnen. Sie fühlen sich auf der Alb längst verwurzelt, besitzen viele Freunde und Kontakte, die sie bei einem Wegzug aufgeben müssten. „Ich bin gerne in Burladingen gewesen, wir bleiben hier“, sagte Pfarrer Dinkelacker gegenüber der HZ. Wer die Nachfolge des Geistlichen in der Kirchengemeinde Burladingen und im Pfarrhaus in der Nehberghalde antritt, ist indessen noch ungeklärt.

„Die Stelle wird ausgeschrieben“, so Dinkelacker. Bis zu einer Neubesetzung vergehe im günstigsten Fall ein halbes Jahr, je nachdem, wie schnell sich jemand meldet – oder findet. Das bedeutet, es kann also auch erheblich länger dauern bis die evangelischen Christen wieder einen Hirten haben.

Der Vorgänger Friedrich Hitziger wechselte anderthalb Jahre vor dem Amtsantritt Christoph Dinkelackers nach Balingen. Zwischenzeitlich hatte der Sonnenbühler Michael Vollmer die Burladinger Gemeinde betreut.