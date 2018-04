Burladingen Noch gibt es den Hallenflohmarkt

Next

Zuerst einmal sieht man gar nix, den Wald vor lauter Bäumen nicht, nur Zeug, unendlich viel Zeug, das da im Erdgeschoss der alten Textilfabrik in der Burladinger Josengasse herumsteht; aneinandergereiht, gestapelt, eine ganze Halle voll. Und im zweiten Stock geht’s noch munter weiter.

Hach, was ist denn das? Ein Rauchmännlein? Wie niedlich. Eine Fuchsstola? Wie possierlich! Ein Staubsauger? Wie praktisch. Dazu ein Schraubenzieher-Set, eine Kaffeemaschine und ein Super-8-Projektor – bald dämmert einem, dass Betreiber Manfred Happke nicht nur Nippes, Kruscht und Staubfänger anzubieten hat, sondern Haushalts- und Alltagsgegenstände jeglicher Art.

Nichts von allem, was in den Regalen steht ist schäbig, sondern gut erhalten, nur wenige Male gebraucht, vieles sogar noch brandneu und originalvertütet, so wie ganze Packen von Bettwäsche, die vermutlich einmal auf einer Kaffeefahrt erworben, aber bis zum Tode der Käufer oder Käuferinnen niemals mehr den Wäscheschrank verlassen haben.

Die Waren, die man für kleines Geld erwerben kann, stammen aus Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen, die Manfred Happke macht. Was ihm tauglich und verkaufstauglich erscheint, was viel zu schade zum Wegwerfen ist, landet hier, in der Josengasse 14.

Angesichts der Fülle von Tassen, Tellern, Schüsseln, Kleidern, Werkzeugen, Schuhen, Rasierapparaten, CDs, DVS, Büchern, Radios, Spielsachen, aber auch Tischen, Stühlen und Schränken drängt sich der Verdacht auf – und Happke bestätigt ihn: Ja, die Menschen unserer Gesellschaft besitzen und horten eine Fülle von Gegenständen, die sie teils gar nicht brauchen. Ein Reichtum, von dem die Urgroßeltern allenfalls hätten träumen können.

Jäger des verlorenen Schatzes

Zu den Kunden Happkes zählen zum einen Menschen mit „kleinem Geldbeutel“, wie er sagt; daneben würde jedoch auch „Jäger und Sammler“ bei ihm stöbern, Leute, die hoffen eine Kuriosität zu finden. Auch vor der Fasnet mehre sich der Kundenstrom, wenn Narren für ihre Kostüme noch Beiwerk brauchen: Spazierstöcke, ein antiquiertes Hütchen oder dergleichen.

Es kaufen aber auch Menschen hier ein, die einen Kontrapunkt gegen den Konsumterror und die Waren-Überproduktion setzen wollen. Oder zumindest eine Kontrapünktchen!

Dieser Tage allerdings laufen die Geschäfte eher flau. Woran liegt das? Ist der Markt gesättigt? Sind die Einkommen und Renten rapide gestiegen? Der Flohmarktbetreiber glaubt, die Gerüchte über den Verkauf des Gebäudes, in dem er seine Gebrauchtwaren anbietet, hätten ihm das Geschäft verdorben. „Die Leute wissen nicht, ob ich überhaupt noch hier bin“, meint er. Wie der Erste Beigeordnete der Stadt Burladingen, Berthold Wiesner, jedoch gegenüber der HZ auf Anfrage sagte, habe die Stadt Burladingen das Gebäude tatsächlich gekauft, werde es abreißen lassen und das Gelände irgendwann einer neuen Bestimmung zuführen (siehe gegenüberliegende Seite).

Ganz so schnell geht das aber nicht vor sich. Also wird man den Flohmarkt noch eine ganze Zeitlang hier antreffen können.

Info Dienstag, Donnerstag und Samstag hat der Hallenflohmarkt von 9 bis 17 Uhr geöffnet.