Burladingen Neue Sorge ums Ärztehaus

Burladingen / Von Matthias Badura

Als sich Bürgermeister Harry Ebert vor etwas über einem Jahr immer offener zur AfD bekannte, gegen Asylbewerber polemisierte und Burladingen daraufhin immer stärker in die bundesweiten Schlagzeilen und den Ruch der Fremdenfeindlichkeit geriet, erwog Kaspar Pfister,, den Bau des geplanten Ärztehauses abzusagen.. Bekanntlich entschied der Investor, zugleich Inhaber und Geschäftsführer der Benevit-Gruppe, schließlich anders. Jetzt, nachdem das Ärztehaus beinahe fertig gebaut ist, entfesselte Harry Ebert mit seinem AfD-Beitritt einen neuen Mediensturm. Was hält Kaspar Pfister davon, wollte die HZ von ihm wissen. Der Investor blieb deutliche Antworten nicht schuldig.

Zum einen, sagte Pfister, sehe er in dem AfD-Beitritt keine „private Entscheidung“, sondern „eine öffentliche“, mit der Harry Ebert bewusst für „Wirbel“ sorgen wollte. Ebert sei ja nicht als Privatmann in die Partei eingetreten, sondern „laut und deutlich wahrnehmbar als Bürgermeister“.

Vor allem ist der Benevit-Geschäftsführer überzeugt, dass Ebert mit diesem Schritt gezielt dem Ärztehaus schaden wollte. Seit einem Jahr blockiere und behindere das Burladinger Stadt­oberhaupt den Bau und die weitere Planung. Bisher erfolglos: Die Knüppel, die er werfe, treffen nicht; die städtischen Rechtsanwälte, die letztlich der Bürger bezahlen müsse, seien laufend gezwungen, einzulenken. Vor allem stehe der Gemeinderat nach wie vor hinter dem Vorhaben. Mit dem bundesweit beachteten AfD-Beitritt sei Ebert allerdings ein wirkungsvoller Schlag gegen das Ärztehaus gelungen.

Burladingen, sorgt sich Pfister, stehe wieder einmal als braunes Nest da. Überall würden Ärzte händeringend gesucht, Mediziner hätten ungezählte Möglichkeiten, sich niederzulassen. Warum sollte einer von ihnen in eine Stadt ziehen, die durch Eberts Aktion erneut als rechtslastige Hochburg wahrgenommen wird?

Eine letzte freie Praxis im entstehenden Ärztehaus hat Pfister noch anzubieten, es habe sich auch ein Kontakt angebahnt. Ob der Vertragsschluss vor dem Hintergrund einer solchen Negativwerbung zustande kommt, bezweifelt der Benevit-Chef hingegen. „Der Auftrag eines Bürgermeisters lautet, für das Gemeinwohl zu sorgen“, sagt Pfister. Dagegen habe Harry Ebert der Stadt mit der Art und Weise seines AfD-Beitritts schweren Schaden zugefügt.

Nebenbei ärgert sich der 61-Jährige auch über die offiziell verlautete Begründung Eberts zum Parteieintritt: Er wolle dem missbrauchten Bürger Gehör verschaffen, hatte es in der Pressemitteilung der AfD geheißen. Pfister: „Das verbitte ich mir. Ich bin auch ein Bürger dieser Stadt, ich fühle mich nicht missbraucht und ich brauche weder Ebert noch die AfD, um mir Gehör zu verschaffen.“ Wenn Ebert mit den Zuständen in Deutschland so unzufrieden sei, warum trete er dann nicht einfach zurück – fragt Pfister.

Fragen stellt sich auch der Burladinger Gemeinderat, der in der Öffentlichkeit mehrheitlich hinter dem Investor steht. Es geht um den Rathausplatz, der dem ursprünglichen Konzept zufolge, gemeinsam mit dem Ärztehaus ein neues Stadtzentrum bilden sollte, einen Ort der Begegnung.

Anfänglich unterstützte auch Harry Ebert dieses Ziel. Allerdings war das, bevor er sich mit dem Gemeinderat und dem Investor überwarf.

Kaspar Pfister wirft dem Bürgermeister vor, er torpediere auch die Planung des Platzes, wo immer sich ihm Gelegenheit biete. In Verzug ist die Planung auf jeden Fall! Die letzte Vorlage bekam der Gemeinderat vor Monaten zu sehen. Und sie gefiel ihm überhaupt nicht, da sie, was seither mehrfach anklang, den ursprünglichen Ideen etwa durch die Vielzahl ihrer Parkplätze komplett zuwider läuft.

Die Freie Wählerin Rosi Steinberg forderte jüngst erneut, dem Gremium einen aktuellen Plan vorzulegen. Am Donnerstag könnte es soweit sein, auf der Tagesordnung des Gemeinderates steht unter Punkt zwei „Sachstandsbericht Neugestaltung Marktplatz mit Umfeld“.