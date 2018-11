Melchingen Neue Attraktion auf dem Spielplatz

Melchingen / Matthias Badura

Die Melchinger Kinder haben jetzt ihre eigene Kletterburg. Die Volksbank Hohenzollern-Balingen unterstützt ihren Bau mit einem Scheck.

Ob der Spielplatz beim Melchinger Sportgelände vor den Toren des Dorfes so tipptopp dastünde, wenn nicht ehrenamtliche Helfer sich um ihn kümmern würden? Sicher würde die Stadt Burladingen, der er gehört, sich seiner auch so annehmen, aber wenn man Leute vor Ort hat, die einer solchen Sache ihr Herzblut widmen, tun sich Fronmeister und Bauhof natürlich leichter.

Seit 2014 kümmern sich Mitglieder des Fördervereins TV Melchingen um das Gelände, haben es saniert, ausgebessert, erneuert, erweitert. Rund 500 Arbeitsstunden hätten sie zu sechst investiert, sagt Vorsitzender Walter Knör. Das Neueste, was sie geschaffen haben, ist die „Burg Hohenmelchingen“. Drumherum und innen drin können die Kinder nun nach Lust und Laune klettern.

Eine Anerkennung erhielten Knör und seine Leute dieser Tage von der Volksbank Hohenzollern-Balingen. Besonders gefreut hat das die Mannen, weil es nicht allein wohlfeiles Lob gab, sondern Bank-Vorstandssprecher Arndt Ständer zudem einen Scheck von 2000 Euro nach Melchingen mitgebracht hatte.

Das Geld für die Spende stammt aus dem „Gewinnsparen“-Spiel der Bank. Ein Teil des Geldes, den das Gewinnlos kostet, legt die Bank für den Kunden zurück, ein kleinerer Teil fließt in einen großen Topf, aus dem das Institut regelmäßig soziale und kulturelle Projekte in der Region bezuschusst.

Walter Knör bedankte sich namens seines Vereins, aber auch namens der Ortschaft Melchingen herzlich für die Zuwendung der Volksbank. Ohne Sponsoren, so sagte der Vorsitzende, wäre vieles von dem nicht zu realisieren gewesen, was man in vergangenen Jahren auf dem Spielplatz geschaffen hat.