Stetten MV und Jugendkapelle spielen schönen Melodien

Stetten / Eugen Leibold

Der Musikverein trat fulminant in der Festhalle auf. Auch sein Nachwuchs präsentierte sich bestens.

Im Namen seiner Vorstandskollegen begrüßte der Vorsitzende Dominik Schäfer am Samstagabend die Gäste in der vollbesetzten Festhalle. Er stieg ein mit dem Zitat „Die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“. Diese Zeilen des französischen Autors Victor Hugo beschreiben eindrücklich, wie wichtig Musik als Bestandteil unserer Gesellschaft ist – sie kann anklagen, belehren oder einfach nur mit schönen Melodien unterhalten. Diese Aussage konnte der Musikverein an diesem Abend mehr als bestätigen.

Dass der Musikverein aber auch einen Blick in die Zukunft wirft, zeigt schon die Tatsache das dieser herrliche Abend von Nachwuchsmusikern eröffnet wurde. Zuerst trat die von Markus Best geleitete Bläserklasse auf. Verwundert rieben sich hier doch einige Zuhörer die Augen als sie hören konnten, was die Jüngsten in kürzester Zeit schon gelernt hatten. Tobender Beifall belohnte diese nach ihrem Auftritt.

Jugend spielt erstmals Polka

Unter Leitung von Matthias Schäfer bot die vor nicht allzu langer Zeit gegründete Jugendkapelle (JuKa) einen Ausschnitt ihres bisher Gelernten dar. Mit „The Dance Club“ begann das Programm im heißen Disco-Rhythmus. Danach wurden die Besucher in der Halle in die Unterwelt entführt. Mit ihrem letzten Auftritt erlebten die Gäste eine Premiere. Die JuKa spielte erstmals „Polka 1“. Natürlich ernteten die Jungmusiker nach diesem Auftritt riesigen Beifall.

Die JuKa-Auftritte und das darauffolgende Konzert des MV unter der Leitung ihres Dirigenten Robert Hinderer wurde wieder gekonnt von Hansjörg Bart moderiert. Mit „The Olympic Spirit“ stand der olympische Geist im Vordergrund. Danach folgte mit „Circle of Life“ ein Ausflug in den Dschungel.

Nach diesem fulminanten Auftritt folgte „Mary Poppins“. Was dann folgte, wurde von den Besuchern eigentlich am Ende des Konzert erwartet. Es ist unter Dirigent Robert Hinderer ein geschriebenes Gesetz, eine Polka am Ende des Konzerts als Zugabe zu spielen. Doch mit „Böhmische Liebe“ wurden die Zuhörer bereits im ersten Teil überrascht. Das Schlussstück vor der Pause, der „Maxglaner Zigeunermarsch“, sorgte dann für tobenden Beifall im Saal.

Solistin lässt es krachen

Danach wurde das Publikum in eine Kleinstradt in Arizona entführt. „Sedona“, in und um diese Kleinstadt wurden viele berühmte Western gedreht. „Arrival“, das vierte Album von Abba erfüllte die Festhalle. Bei dem folgenden Auftritt, der „Luftballonpolka“ ließ es die Solistin Annika Schmid so richtig krachen. Diese flotte Polka brachte den Saal in Stimmung.

Nach diesem herrlichen Auftritt folgten die beim Jahreskonzert traditionellen Ehrungen verdienter Mitglieder (wir werden noch berichten). Danach folgte der letzte offizielle Auftritt des Musikvereins. Mit „Wer hat an der Uhr gedreht“ wurden viele an Paulchen Panther erinnert. Nach tobendem Beifall und vielen Zugaberufen wurde die Bitte erhöht und mit „Colonel Bogey“ bekannt als River-Kwai-Marsch und mit „Mein bester Freund“ natürlich eine Polka als Schlussstück gespielt. Danach saßen die Zuhörer noch lange in der Festhalle zusammen.