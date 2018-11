Melchingen Mundartstammtisch im „Ochsen“ berstend voll

Melchingen / Von Vera Bender

Das frisch renovierte Gasthaus „Ochsen“ in Melchingen war schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn brechend voll. Dass nicht alle Besucher Platz fanden, bedauerte Adelbert Barth, der nun schon zum sechsten Mal den Melchinger Mundartstammtisch präsentierte.

Im Publikum erblickte man die „üblichen Verdächtigen“, die sich keinen dieser Stammtische entgehen lassen. Und sie erhielten gleich mal einen „Schwäbischen Schnellsprachkurs“, und zwar von Hillu Stoll und Franz Auber als Comedy-Paar „Hillus Herzdropfa“ aus Justingen. Die Beiden haben g’oschd und g’mault, was das Zeug hält. „Mir send halt derb und grob wiad Mundart“, erklärte Hillu. Und schon brachte Hillu den armen Franz zur Verzweiflung, der die Rolle eines Verkäufers übernahm. Hillu wollte für ihren roten Bulldog Massey Ferguson („nur arme Bauern fahren grüne Bulldogs“) ein Navi kaufen. Immer wieder klopfte sie das Gerät mit aller Wucht auf den Tisch, um zu demonstrieren, dass „dia Maschin et tuat“. Das mit Missverständnissen gespickte Verkaufsgespräch endete in Hillus Feststellung, das ein ein „evangelisches Gerät, das kein Schwäbisch versteht“.

Immer wieder schlüpften die beiden Vollblutkabarettisten in andere Rollen und landeten einen Knaller nach dem anderen. Die Besucher waren total hingerissen, die Stimmung war phänomenal.

Da hatten es die nachfolgenden Auftretenden natürlich schwer. Adelbert Barth gab das Mikro frei für jeden, der Geschichten, Gedichte und Witze in Mundart präsentieren wollte. Und Roland Single aus Winterlingen nutze das Podium und sang vom Wurstsalat und von der Heimat. Karl Failenschmid aus Gomadingen bemerkte nebenbei, dass „im Oberland jede Leich lustiger ist als in Stuttgart der Fasnetsumzug“ und erheiterte mit der bildhaften Erläuterung von „d’r Kripp – also die mit Beleuchtung, nicht die Gripp mit Fieber“.

Jede Menge Witze hatte der Burladinger Nachwächter Willy Gastel im Gepäck und dazu noch viel Lob für Hillu und Franz und vor allem auch für Adelbert Barth als Veranstalter und Organisator von Seiten des Vereins „Schwäbische Mundart“.

Wer sich keinen Melchinger Stammtisch entgehen lässt, ist Jo Schmieg aus Thanheim. Selbst wenn er barfuß nach Melchingen marschieren müsste, er wäre dabei, hat er beim letzten Mal trocken bemerkt. Und tatsächlich las der „Meister der Wortspielerei“ wieder aus „Schmiegs Tierleben“. Den Schlussstrich unter einen äußerst heiteren schwäbischen Abend zogen Adelbert Barth alias Peter Fidel und seine Nichte Lena mit drei Liedern. Schwäbisch ist eben Gemütlichkeit und Geselligkeit, gespickt mit etwas derbem Humor. Und diesen kann man beim nächsten Melchinger Mundartstammtisch am 3. April 2019 wieder erleben – falls man rechtzeitig einen Platz erkämpft.